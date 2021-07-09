Таїланд посилює карантин. Що треба знати українцям

Карантин посилюють у дев’яти провінціях

Через стрімке поширення Covid у дев’яти провінціях Таїланду влада посилює обмежувальні заходи. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Таїланді.

Карантин посилюють у таких провінціях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.

Серед обмежень, які ухвалив уряд Таїланду:

комендантська година з 21:00 до 04:00 (за винятком термінової, наприклад, медичної необхідності);

заборона на зібрання понад 5 осіб;

припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00 ;

закриття громадських/розважальних закладів, що не складають першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00 год; обмежені години роботи парків;

максимальне заохочення роботи з дому;

запровадження обмежень на поїздки між провінціями.

Посольство просить українців уникати зайвих поїздок, залишатися вдома з 21:00 до 04:00, відвідувати громадські заклади виключно у разі необхідності, уникати будь-яких скупчень людей.

Нагадаємо, 1 липня влада Таїланду відкрила найпопулярніший серед туристів острів Пхукет для вакцинованих від Covid-19 іноземців. Ті, хто не хоче сидіти на карантині, за 14 днів до прильоту мають зробити щеплення препаратами, затвердженими Таїландом і ВООЗ – це вакцини від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac і Sinopharm.