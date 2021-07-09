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    Таїланд посилює карантин. Що треба знати українцям

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    Посольство просить українців уникати зайвих поїздок - Таїланд посилює карантин. Що треба знати українцям
    Посольство просить українців уникати зайвих поїздок
    Фото: svit.aero

    Карантин посилюють у дев’яти провінціях

    Через стрімке поширення Covid у дев’яти провінціях Таїланду влада посилює обмежувальні заходи. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Таїланді.

    Карантин посилюють у таких провінціях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.

    Серед обмежень, які ухвалив уряд Таїланду:

    • комендантська година з 21:00 до 04:00 (за винятком термінової, наприклад, медичної необхідності);
    • заборона на зібрання понад 5 осіб;
    • припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00 ;
    • закриття громадських/розважальних закладів, що не складають першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00 год; обмежені години роботи парків;
    • максимальне заохочення роботи з дому;
    • запровадження обмежень на поїздки між провінціями.

    Посольство просить українців уникати зайвих поїздок, залишатися вдома з 21:00 до 04:00, відвідувати громадські заклади виключно у разі необхідності, уникати будь-яких скупчень людей.

    Нагадаємо, 1 липня влада Таїланду відкрила найпопулярніший серед туристів острів Пхукет для вакцинованих від Covid-19 іноземців. Ті, хто не хоче сидіти на карантині, за 14 днів до прильоту мають зробити щеплення препаратами, затвердженими Таїландом і ВООЗ – це вакцини від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac і Sinopharm.

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    Теги: Таїланд туризм карантин щеплення уряд влада
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    Таїланд посилює карантин. Що треба знати українцям