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    Київський фунікулер закривається на ремонт

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    У фунікулері проведуть плановий ремонт - Київський фунікулер закривається на ремонт
    У фунікулері проведуть плановий ремонт
    Фото: Київпастранс

    Фунікулер не працюватиме майже два тижні

    З 12 по 24 липня київський фунікулер закривається на плановий щорічний ремонт. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    «Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, з 14 липня у столичному транспорті остаточно вийдуть з обігу паперові талони.

    Першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамвая, 1 листопада – на міській електричці. Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

    Щоб скористатись громадським транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

    • T-кіосках;
    • терміналах самообслуговування е-квитка;
    • терміналах Easy Pay;
    • на станціях Київського метрополітену;
    • у застосунку Київ Цифровий.

    З 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

    На сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

    Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу». За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

    Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.

    Теги: Київ громадський транспорт ремонт Київпастранс фунікулер
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    Київський фунікулер закривається на ремонт