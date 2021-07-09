Київський фунікулер закривається на ремонт

Фунікулер не працюватиме майже два тижні

З 12 по 24 липня київський фунікулер закривається на плановий щорічний ремонт. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 14 липня у столичному транспорті остаточно вийдуть з обігу паперові талони.

Першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамвая, 1 листопада – на міській електричці. Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Щоб скористатись громадським транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

T-кіосках;

терміналах самообслуговування е-квитка;

терміналах Easy Pay;

на станціях Київського метрополітену;

у застосунку Київ Цифровий.

З 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

На сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу». За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.