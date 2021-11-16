Рішення списувати вагони за віком спричинить колапс на ринку перевезень – експерт

Рішення про списання вагонів – певною мірою диктування умов власникам вагонів, які інвестувати в їх закупівлю – Сластьон

Рішення Мінінфраструктури про списання залізничних вагонів за віком призведе до проблем на ринку перевезень і погіршення позицій вітчизняних експортерів на світових ринках. Про це заявив генеральний директор Асоціації українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон.

«Якщо буде таке масове списання вагонів і не буде інвестицій достатніх в те, щоб були заміщені ці списані вагони новими, то відповідно ми матимемо черговий колапс у Укрзалізниці і буде ситуація, коли фактично фізично ми не зможемо експортувати достатньо зернових культур, які затребувані на зовнішніх ринках», – пояснив Сластьон у ефірі телеканалу «Україна 24».

Він наголосив: українські експортери внаслідок такої ситуації не зможуть вчасно виконати свої зобов’язання за контрактами з міжнародними партнерами, що призведе до падіння їх позицій на світових ринках і іміджу України в цілому, як надійного постачальника.

За його словами, рішення про списання вагонів – це певною мірою диктування умов власникам вагонів, які інвестувати в їх закупівлю, розраховуючи на певний термін експлуатації та окупність вкладених коштів, а зараз їх змушують купувати нові вагони, замість тих, які за технічним станом ще цілком придатні для використання.

«Дивне насправді дещо рішення, тому що більшість вагонів знаходиться в приватній власності. Лише 25% зерновозів зокрема вони знаходяться у власності Укрзалізниці на сьогоднішній момент – це ті, які є в експлуатації. Решта – це, власне, ті вагони приватного парку. І таким чином відбувається певне диктування умов і перегляд умов для тих, хто нині інвестував у такі вагони-зерновози саме якщо ми говоримо про аграрну галузь», – пояснив Сластьон.

Як відомо, МІУ ініціює програму обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативним віком, а не за технічним станом. Проти цього рішення виступають понад 200 великих українських компаній та асоціацій, які представляють інтереси бізнесу. Вони підписали Антимеморандум і закликали владу не допустити масштабної кризи, яку може спричинити штучно створений дефіцит рухомого складу.

У свою чергу, економіст Борис Кушнірук заявив, що програма зі списання вагонів вигідна насамперед олігарху Ігорю Коломойському, вагонобудівні заводи якого отримають багатомільярдні замовлення, але збиткова для України, яка втратить відсотки росту ВВП та робочі місця.