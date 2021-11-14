«Укрзалізниця» анонсувала можливу затримку поїздів: список

Затримки у розкладі можливі у зв'язку з реконструкцією колії

В Україні з 15 по 19 листопада можлива затримка декількох поїздів. Причиною запізнення складів стали роботи з реконструкції колій на ділянці Миронівка – Ім. Тараса Шевченка, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» виконує роботи з реконструкції колії на ділянці Миронівка – ім. Т. Шевченка, у зв'язку з чим можливі затримки поїздів», – йдеться у повідомленні.

Запізнення поїздів очікуються за наступними станціями:

Миронівка;

П'ятихатки;

Тимково;

Бурти;

Херсон.

Орієнтовний час затримки поїздів становитиме від 5 хв. до 1,5 год. Роботи починаються 15 листопада і повинні завершитися 19 листопада.

Як повідомлялося раніше, після поломки гальмівних систем двох вагонів у Польщі, у складі поїзду «Варшава–Київ» залишився один вагон, який 12 листопада прибув до столиці. Про це повідомляє Ukraine Rail Monitoring. Посилаючись на власні джерела, видання зауважує, що у потяга «Укрзалізниці» 8 листопада в Польщі виявили негерметичну гальмівну систему, через що його лишили в країні.

Раніше компанія «Укрзалізниця» презентувала на столичному вокзалі концепт капсульного плацкартного вагона.

Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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