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    «Укрзалізниця» анонсувала можливу затримку поїздів: список

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    Затримка&nbsp; поїздів спричинена ремонтними роботами на колії - «Укрзалізниця» анонсувала можливу затримку поїздів: список
    Затримка  поїздів спричинена ремонтними роботами на колії
    фото з відкритих джерел

    Затримки у розкладі можливі у зв'язку з реконструкцією колії

    В Україні з 15 по 19 листопада можлива затримка декількох поїздів. Причиною запізнення складів стали роботи з реконструкції колій на ділянці Миронівка – Ім. Тараса Шевченка, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Укрзалізниця» виконує роботи з реконструкції колії на ділянці Миронівка – ім. Т. Шевченка, у зв'язку з чим можливі затримки поїздів», – йдеться у повідомленні.

    Запізнення поїздів очікуються за наступними станціями:

    • Миронівка;
    • П'ятихатки;
    • Тимково;
    • Бурти;
    • Херсон.

    Орієнтовний час затримки поїздів становитиме від 5 хв. до 1,5 год. Роботи починаються 15 листопада і повинні завершитися 19 листопада.

    Як повідомлялося раніше, після поломки гальмівних систем двох вагонів у Польщі, у складі поїзду «Варшава–Київ» залишився один вагон, який 12 листопада прибув до столиці. Про це повідомляє Ukraine Rail Monitoring. Посилаючись на власні джерела, видання зауважує, що у потяга «Укрзалізниці» 8 листопада в Польщі виявили негерметичну гальмівну систему, через що його лишили в країні.

    Раніше компанія «Укрзалізниця» презентувала на столичному вокзалі концепт капсульного плацкартного вагона.

    Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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    Теги: Укрзалізниця потяг час
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    «Укрзалізниця» анонсувала можливу затримку поїздів: список