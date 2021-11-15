«Укрзалізниця» нагадує: цього тижня потяги будуть запізнюватися

Орієнтовний час затримки – від 5 хвилин до 1,5 години

Компанія «Укрзалізниця» повідомила про можливі запізнення потягів 15–19 листопада через реконструкцію колії. Про це йдеться у повідомленнях компанії.

Ремонт відбуватиметься на ділянці «Миронівка – Ім. Т. Шевченка». Запізнення поїздів очікується на станціях Миронівка, Пʼятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон.

«Орієнтовний час затримки – від 5 хвилин до 1,5 години. Роботи починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада», – повідомили в компанії.

«Укрзалізниця» додала, що зробить все можливе, щоб скоротити час затримки в дорозі та забезпечити прибуття поїздів на станції згідно з графіком.

Як повідомлялося раніше, після поломки гальмівних систем двох вагонів у Польщі, у складі поїзду «Варшава–Київ» залишився один вагон, який 12 листопада прибув до столиці. Про це повідомляє Ukraine Rail Monitoring. Посилаючись на власні джерела, видання зауважує, що у потяга «Укрзалізниці» 8 листопада в Польщі виявили негерметичну гальмівну систему, через що його лишили в країні.

Раніше компанія «Укрзалізниця» презентувала на столичному вокзалі концепт капсульного плацкартного вагона.

Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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