У пунктах «Укрзалізниці» вже вакцинувалися 50 тис. людей

У центрах вакцинації, які «Укрзалізниця» розгорнула на вокзалах, отримали щеплення 50 тис. українців

Трохи більше ніж за три тижні у центрах вакцинації, які «Укрзалізниця» розгорнула на вокзалах країни, отримали щеплення проти коронавірусу 50 тис. українців. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«У центрі вакцинації, що на залізничному вокзалі Запоріжжя, отримала щеплення Наталія Сінченяк, наш 50-тисячний пасажир», - йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» зазначили, що статистика останнього тижня демонструє ріст охочих отримати щеплення в невеликих містах.

Топ-5 пунктів, де найбільше людей пройшли вакцинацію:

Маріуполь – 2047;

Київ – 1314;

Коростень – 1181;

Коломия – 1021;

Львів – 1000.

Пункти безкоштовної вакцинації працюють на 31 залізничному вокзалі. Це вокзали таких міст: Львів, Рівне, Ковель, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Одеса, Миколаїв, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Маріуполь, Краматорськ, Київ, Ніжин, Коростень, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Сміла, Куп'янськ, Шепетівка, Помічна, Броди, Черкаси, Суми, Коломия, Запоріжжя, Полтава та Люботин.

За словами головного санлікаря країни Кузіна, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.