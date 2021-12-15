Україна втратить гроші «зелених» облігацій через блокування виплат – англійські юристи

На думку англійських юристів, Укренерго спільно з Гарантованим покупцем та, можливо, іншими особами вчинило незаконну змову

Україні доведеться повертати залучені в іноземних інвесторів кошти у вигляді «зелених» єврооблігацій через порушення умов їх використання.

Повідомляється, що 14.12.2021 англійська юридична фірма Seladore Legal в інтересах ДТЕК ВДЕ направила до Міністерства фінансів України листа, в якому повідомила про порушення, допущені посадовими особами Укренерго та Гарантованого покупця.

Саме Міністерство фінансів відповідно до постанови КМУ № 1049 від 11.10.2021 підписало від імені України державну гарантію за запозиченнями Укренерго. Тому у листі йдеться про те, що англійські юристи з’ясовують, чи дії із незабезпечення цільового використання коштів, отриманих від продажу єврооблігацій, є підставою для пред’явлення іноземними інвесторами вимог до Укренерго та держави Україна про дострокове повернення вартості облігацій та нарахованих процентів.

На думку англійських юристів, Укренерго спільно з Гарантованим покупцем та, можливо, іншими особами вчинило незаконну змову з метою завдати шкоди інтересам ДТЕК ВДЕ, порушуючи англійське та українське законодавство, фундаментальні засади верховенства права та належного управління.

Юристи фірми Seladore Legal також звертають увагу на те, що повне і недискримінаційне погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ перебуває у фокусі уваги МВФ відповідно до програми Stand-By, затвердженої у червні 2020 року, перший перегляд якої відбувся наприкінці листопада цього року. При цьому ДТЕК ВДЕ уже повідомив МВФ та ЄБРР про грубе порушення його прав.

Тому ДТЕК ВДЕ просить Міністерство фінансів вжити будь-яких заходів для розслідування ситуації та забезпечення повного і недискримінаційного погашення заборгованості перед усіма виробниками зеленої енергії, включаючи ДТЕК ВДЕ.

Як відомо, 15.11.2021 ДП «Гарантований покупець» здійснило часткове погашення заборгованості за електроенергію із відновлюваних джерел перед усіма виробниками, окрім 7 компаній, що входять до ДТЕК ВДЕ. Гроші на погашення заборгованості були отримані в результаті випуску ПрАТ «НЕК «Укренерго» «зелених» єврооблігацій.

13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.