Єврокомісія запропонувала ЄС не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу

Єврокомісія вважає, що відмова від довготривалих контрактів на імпорт газу прискорить перехід на «зелену енергетику» і розвиток ринку водню

Нова стратегія Євросоюзу щодо контрактів на газ суперечить позиції Росії

Європейська комісія офіційно пропонує країнам-учасницям Євросоюзу не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу. Відмова від таких контрактів прискорить перехід на «зелену енергетику» і розвиток ринку водню, повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Щоб уникнути блокування Європи викопним природним газом і звільнити більше місця для чистих газів на європейському газовому ринку, Комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на необмежений обсяг викопного природного газу після 2049 року», – йдеться в повідомленні.

У релізі також пропонується ввести суворі правила щодо викидів метану, щоб скоротити їх на 80% до 2030 року. Передбачається, що такі рішення дозволять країнам-учасницям ЄС протидіяти ціновим шокам на газовому ринку і зробити європейську енергетичну систему більш стійкою.

Як відомо, нова стратегія Євросоюзу щодо контрактів на газ суперечить позиції Росії, яка зацікавлена в довгострокових контрактах, оскільки забезпечує близько третини потреб Європи в газі.

До слова, газорозподільні компанії Євросоюзу об'єдналися для просування водню.

Нагадаємо, що українська Регіональна газова компанія з серпня 2020 року проводить випробування щодо використання сумішей водню у вітчизняних газорозподільних мережах.