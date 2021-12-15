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    Єврокомісія запропонувала ЄС не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу

    нова енергія
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    Єврокомісія вважає, що&nbsp;відмова від довготривалих контрактів на імпорт газу прискорить перехід на &laquo;зелену енергетику&raquo; і розвиток ринку водню - Єврокомісія запропонувала ЄС не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу
    Єврокомісія вважає, що відмова від довготривалих контрактів на імпорт газу прискорить перехід на «зелену енергетику» і розвиток ринку водню
    фото з відкритих джерел

    Нова стратегія Євросоюзу щодо контрактів на газ суперечить позиції Росії

    Європейська комісія офіційно пропонує країнам-учасницям Євросоюзу не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу. Відмова від таких контрактів прискорить перехід на «зелену енергетику» і розвиток ринку водню, повідомляється на сайті Єврокомісії.

    «Щоб уникнути блокування Європи викопним природним газом і звільнити більше місця для чистих газів на європейському газовому ринку, Комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на необмежений обсяг викопного природного газу після 2049 року», – йдеться в повідомленні.

    У релізі також пропонується ввести суворі правила щодо викидів метану, щоб скоротити їх на 80% до 2030 року. Передбачається, що такі рішення дозволять країнам-учасницям ЄС протидіяти ціновим шокам на газовому ринку і зробити європейську енергетичну систему більш стійкою.

    Як відомо, нова стратегія Євросоюзу щодо контрактів на газ суперечить позиції Росії, яка зацікавлена в довгострокових контрактах, оскільки забезпечує близько третини потреб Європи в газі.

    До слова, газорозподільні компанії Євросоюзу об'єдналися для просування водню.

    Нагадаємо, що українська Регіональна газова компанія з серпня 2020 року проводить випробування щодо використання сумішей водню у вітчизняних газорозподільних мережах.

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    Теги: ЄС Росія енергетика газ Єврокомісія імпорт альтернативна енергетика водень
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    Єврокомісія запропонувала ЄС не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу