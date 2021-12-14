Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ
Сценарій опрацьовується через критично низькі запаси вугілля на складах і проблеми з імпортом електроенергії з Білорусі
Кабінет міністрів готує сценарій, за якого теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу. Про це йдеться у проєкті постанови, копія якої є у розпорядженні ЕП.
Такий сценарій опрацьовується через критично низькі запаси вугілля на складах і проблеми з імпортом електроенергії з Білорусі.
Згідно з документом, опрацювати питання мають Міністерство енергетики, Нацкомісії з тарифів, «Укренерго» та НАК «Нафтогаз України».
«Вжити заходів щодо забезпечення безпеки постачання електроенергії та беззбиткової діяльності ТЕС та ТЕЦ у разі використання ними у вигляді палива 100% газу», – йдеться у проєкті постанови.
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