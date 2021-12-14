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    Економіка та фінанси

    Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ

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    За якою ціною &laquo;Нафтогаз&raquo; можуть зобов'язати постачати паливо на електростанції &ndash; поки що невідомо - Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ
    За якою ціною «Нафтогаз» можуть зобов'язати постачати паливо на електростанції – поки що невідомо
    фото: glavcom.ua

    Сценарій опрацьовується через критично низькі запаси вугілля на складах і проблеми з імпортом електроенергії з Білорусі

    Кабінет міністрів готує сценарій, за якого теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу. Про це йдеться у проєкті постанови, копія якої є у розпорядженні ЕП.

    Такий сценарій опрацьовується через критично низькі запаси вугілля на складах і проблеми з імпортом електроенергії з Білорусі.

    Згідно з документом, опрацювати питання мають Міністерство енергетики, Нацкомісії з тарифів, «Укренерго» та НАК «Нафтогаз України».

    «Вжити заходів щодо забезпечення безпеки постачання електроенергії та беззбиткової діяльності ТЕС та ТЕЦ у разі використання ними у вигляді палива 100% газу», – йдеться у проєкті постанови.

    За якою ціною «Нафтогаз» можуть зобов'язати постачати паливо на електростанції – поки що невідомо.

    Раніше Зеленський розповів, чому у деяких регіонах України відключають світло.

    Також повідомлялося, що Луганська ОДА звернулася до Шмигаля щодо поставки газу на Луганську ТЕС в умовах вугільної блокади РФ.

    Ще у «Центрі Разумкова» розповіли про причини дефіциту вугілля на державних ТЕС.

    Нагадаємо, в Україні майже на 20-25% можуть зрости тарифи на електроенергію. Подорожчання очікується, починаючи з квітня 2022 року.

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    Теги: Кабмін ТЕС енергетика газ Нафтогаз України вугілля ТЕЦ електроенергія Укренерго
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    Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ