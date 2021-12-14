Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ

За якою ціною «Нафтогаз» можуть зобов'язати постачати паливо на електростанції – поки що невідомо

Сценарій опрацьовується через критично низькі запаси вугілля на складах і проблеми з імпортом електроенергії з Білорусі

Кабінет міністрів готує сценарій, за якого теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу. Про це йдеться у проєкті постанови, копія якої є у розпорядженні ЕП.

Такий сценарій опрацьовується через критично низькі запаси вугілля на складах і проблеми з імпортом електроенергії з Білорусі.

Згідно з документом, опрацювати питання мають Міністерство енергетики, Нацкомісії з тарифів, «Укренерго» та НАК «Нафтогаз України».

«Вжити заходів щодо забезпечення безпеки постачання електроенергії та беззбиткової діяльності ТЕС та ТЕЦ у разі використання ними у вигляді палива 100% газу», – йдеться у проєкті постанови.

За якою ціною «Нафтогаз» можуть зобов'язати постачати паливо на електростанції – поки що невідомо.

Раніше Зеленський розповів, чому у деяких регіонах України відключають світло.

Також повідомлялося, що Луганська ОДА звернулася до Шмигаля щодо поставки газу на Луганську ТЕС в умовах вугільної блокади РФ.

Ще у «Центрі Разумкова» розповіли про причини дефіциту вугілля на державних ТЕС.

Нагадаємо, в Україні майже на 20-25% можуть зрости тарифи на електроенергію. Подорожчання очікується, починаючи з квітня 2022 року.