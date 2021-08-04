ВАКС знову відмовив заводу Коломойського в призначенні потрібного судді у справі «Роттердам+»

Єдиним потерпілим від дії формули «Роттердам+» вважають себе два заводи Ігоря Коломойського

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 3 серпня відмовив Нікопольському заводу феросплавів Ігоря Коломойського в проханні залишити його скаргу на закриття справи «Роттердам+» без розгляду.

Про це йдеться в повідомленні суду.

Тим самим ВАКС не дозволив заводу маніпулювати автоматизованою системою розподілу суддів й призначити потрібного заводу суддю для розгляду цієї справи.

«Якщо у особи, яка бере участь у кримінальному провадженні, існує сумнів у неупередженості судді, то така особа може заявити відвід. Поряд із цим, скаржник подавав уже дві заяви про відвід, які було розглянуто іншими слідчими суддями Вищого антикорупційного суду 16 та 30 липня 2021 року. У задоволенні зазначених заяв було відмовлено з підстав невмотивованості відводу», – йдеться в повідомленні суду.

Раніше повідомлялося, 20 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще в серпні 2020 року. Тоді це рішення також було підтверджено Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

Єдиним потерпілим від дії формули вважають себе два заводи Ігоря Коломойського, які наразі намагають оскаржити рішення про закриття справи у суді.