Губернатора Нью-Йорка звинувачують у сексуальних домаганнях

Понад десяток жінок заявили про домагання у офісі посадовця

Прокуратура оголосила, що губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо сексуально домагався більше десятка жінок. Про це пише Reuters.

Відповідну заяву оголосила прокурорка штату Летиція Джеймс після п’яти місяців розслідування.

Сам Куомо відкидає звинувачення та не планує подавати у відставку.

63-річний губернатор каже, що ніколи не належним чином нікого не торкався та сексуально не домагався.

Слідство ж стверджує, що Куомо начебто сексуально домагався 11 жінок, завдяки чому офіс губернатора перетворився в «токсичне робоче місце».

Водночас розслідування має цивільний характер, тобто не веде напряму до порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, колишнього депутата PSRM та посла Республіки Молдова в Російській Федерації Володимира Головатюка звинувачують у сексуальних домаганнях до працівниці дипломатичного представництва.

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