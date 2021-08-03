Соратник загиблого білоруса дав слідчим підказку

У телефоні Шишова мають знайти запис його розмови з поліцією – «Білоруський дім»

Соратники загиблого у Києві білоруського активіста Віталія Шишова наголошують, що за членами «Білоруського дому в Україні» стежили. Про це був поінформований Шишов, який ймовірно зробив телефонний запис із поліцією, що може допомогти у розслідуванні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови організації «Білоруський Дім в Україні» Родіон Батулін.

Батулін попереджав Шишова про небезпеку пробіжок. Проте активіст скептично ставився до цієї інформації та продовжував бігати.

«Є свідки такого нашого спілкування. Бо він виходив із дому, лісосмуга близько і вона не під камерами спостереження. Він до цього ставився з гумором. Казав, що зате нас медійно помітять, бо зараз ми в інформаційному вакуумі перебуваємо», – розповів білорус.

Батулін зазначив, що й раніше вони помічали випадки стеження, про які повідомляли поліцію.

«Був випадок, коли з центру Києва нас вела машина практично до будинку, в якому мешкав Віталій. Ми зробили «петлю», повернулися до його будинку, а «бус» тих, хто стежив, стояв біля будинку. Номери автомобіля ми повідомили поліції», – розповів він.

Представник «Білоруського дому в Україні» додав, що тоді дуже попросив Віталія, щоби він звернувся до поліції з цим і записав на телефон цю розмову з ними.

«На брифінгу поліція заявила, що не заявляли про стеження. Але я дуже сподіваюся, що у телефоні знайдуть запис розмови з поліцією. Хто саме стежив і з якою ціллю? Ми більше передбачали, що, можливо, це місцеві спецслужби. Бо білоруські спецслужби нав’язують усім таку позицію, що ми нібито готуємо теракти, «міжгалактичне вторгнення». Стеження вперше помітили місяця півтора тому», – зазначив білоруський активіст.

Наразі правоохоронці розглядають дві версії загибелі очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Це самогубство або навмисне вбивство.

Київська міська прокуратура взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом смерті 26-річного громадянина Білорусі, голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

Нагадаємо, Шишов зник 2 серпня. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся. Його знайомі розповіли, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього й до його дівчини підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

3 серпня вранці Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон.

Додамо, що європейські політики вже відреагували на смерть Шишова.

Більше читайте в інтерв'ю: Соратник загиблого в Києві білоруса Віталія Шишова: Нас попереджали про можливість викрадення, аж до знищення