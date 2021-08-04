Співробітника УДО, який побив танцюриста, взято під варту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, який підозрюється у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження танцюристу шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, 1 серпня у Києві жорстоко побили танцюриста Наді Дорофєєвої.

Згодом соцмережі повідомили, що чоловік нібито в минулому працював в Управлінні держохорони, а також брав участь в АТО. Ще зазначається, що він не раз був помічений у подібних історіях.

В УДО підтвердили, що танцюриста побив військовослужбовець Управління держохорони.

За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків.

Як встановило Державне бюро розслідувань, працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Співробітника УДО затримано в порядку ст. 208 КПК України. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



