Внедряя НДТМ, мы должны дать работу нашим машиностроителям, а не иностранцам – нардеп про проект о промвыбросах

«Коксохимии нужны 2,9 миллиарда, чтобы построить новые батареи...»

Внедрение европейского сборника наилучших доступных технологий (НДТМ), которое предусмотрено в проекте о промышленных выбросах (№4167), может привести к катастрофе в промышленности, и оставить без работы украинских машиностроителей. Именно поэтому нашей стране нужны национальные НДТМ. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

«Мы понимаем, что европейское соглашение нужно выполнять, и промышленность должна двигаться в сторону интегрированных разрешений. Но введение европейских НДТМ не является требованием европейского Соглашения. Потому что чистое копирование этого сборника приведет к катастрофическим последствиям целый ряд отраслей», – подчеркнул Магомедов.

По его словам, для коксохимической отрасли принятие этих НДТМ означает полную остановку существующих всех 29 батарей, которые работают в Украине, и последующее строительство новых батарей. Однако у промышленности нет денег на подобный колоссальный проект, а государство никак помогать не планирует.

«Коксохимии нужны 2,9 миллиарда, чтобы построить новые батареи. А денег нет, поэтому целые моногорода, которые живут за счет этих заводов, просто умрут. Надо понимать, что европейцы для этого дают колоссальные средства, а мы эти средства не планируем ни в каком виде», – напомнил народный депутат.

Еще одна проблема внедрения европейских НДТМ – то, что фактически эта норма оставляет за бортом украинских машиностроителей и рабочих, в то время как главная задача государства – поддерживать свою промышленность в кризисное время.

«Если внедрить европейские НДТМ, батареи нужно будет строить, используя только немецкое оборудование, немецкие огнеупоры, немецкое проектирование. А украинское машиностроение не получит заказов ни на строительство, ни на модернизацию. Поэтому, на мой взгляд, НДТМ должны быть национальными и соответствовать уровню развития нашей промышленности и экономики. Иначе мы можем получить красивую, зеленую и чистую страну, в которой просто не будет промышленности. А этого точно нельзя допускать, если мы хотим быть мощной державой», – резюмировал Магомедов.

Как известно, Комитет экологической политики уже в третий раз доработал законопроект о промышленных выбросах, который дважды отказалась голосовать Верховная Рада. Очередное голосование за закон пройдет на этой неделе.

Ранее международные ассоциации и профильные экологические ассоциации призвали народных депутатов не голосовать за этот проект. Так, в Европейской бизнес-ассоциации заявили, что сроки введения в действие новых эконормативов, предусмотренные проектом №4167, нереальны. К тому же, в проекте все так же не прописаны потенциальные источники финансирования экомодернизации или стимулы господдержки для предприятий, поэтому он все еще нуждается в существенной доработке.