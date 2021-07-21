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    Заводы Коломойского, ЦПК и НАБУ синхронно не явились на суд по своей жалобе против закрытия дела «Роттердам+»

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    Заводы Коломойского, ЦПК и НАБУ синхронно не явились на суд по своей жалобе против закрытия дела «Роттердам+»

    Следственная судья объявила о невозможности рассмотрения жалобы

    Юристы ферросплавных заводов Игоря Коломойского вместе с активистами ЦПК и детективами НАБУ синхронно не явились на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу «Роттердам+», из-за чего оно случайно отложено на 28 июля.

    Об этом свидетельствуют итоги судебного заседания 21 июля, трансляция которого велась на официальной YouTube-странице ВАКС.

    Ни адвокаты Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов, ни представители ЦПК причины своей неявки суду не сообщили.

    Синхронно с адвокатами ферросплавных заводов Коломойского, на суд не явились и детективы НАБУ, которые до этого в течение года не пропустили ни одно заседание по теме «Роттердам+».

    Следственная судья объявила о невозможности рассмотрения жалобы заводов Коломойского и ЦПК без присутствия самих жалобщиков.

    Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

    Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

    Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

    Теги: суд НАБУ САП Роттердам+
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    Заводы Коломойского, ЦПК и НАБУ синхронно не явились на суд по своей жалобе против закрытия дела «Роттердам+»