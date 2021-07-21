Столична прокуратура намагається забрати у забудовника землю вартістю 73 млн грн

Товариство здійснює нецільове використання землі шляхом забудови земельної ділянки житловим комплексом

Київська міська прокуратура у судовому порядку вимагає скасувати державну реєстрацію прав та розірвати договір оренди земельної ділянки площею 7,7 га та вартістю понад 73 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Установлено, що рішенням Київської міської ради у 2002 році товариству надано в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку на вул. Кайсарова в Голосіївському районі Києва для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель і виробничих споруд майнового комплексу.

У подальшому товариством у 2016 році на підставі неіснуючої постанови Донецького окружного адміністративного суду до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо зміни цільового призначення земельної ділянки «під будівництво, експлуатацію та обслуговування житлового комплексу».

При цьому рішення про зміну вказаного цільового призначення на інше Київська міська рада як орган, наділений виключною компетенцією на зміну цільового призначення земель комунальної форми, не приймала.

Таким чином, товариство, будучи достеменно обізнаним про відсутність такого рішення, фактично здійснює нецільове використання землі шляхом забудови земельної ділянки житловим комплексом.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади Київською міською прокуратурою заявлено позов до суду про скасування державної реєстрації прав та розірвання договору оренди земельної ділянки.

Наразі Господарським судом міста Києва відкрито провадження за позовом прокурора.

До слова, у Києві планують запровадити тимчасовий мораторій на забудову в центральній частині столиці.