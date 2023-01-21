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Ґвалтував та знущався з місцевих: на Київщині судитимуть 20-річного окупанта

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ґвалтував та знущався з місцевих: на Київщині судитимуть 20-річного окупанта
Судитимуть російського військового, який ґвалтував та знущався над мирними жителями Київщини
фото з відкритих джерел

Російського військового судитимуть у Броварському міськрайонному суді Київської області

У Київській області судитимуть російського військового. Він ґвалтував та знущався з мирних жителів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Офіс генерального прокурора повідомив, що обвинувачений – 20-річний військовий 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 2-ї гвардійської армії Центрального військового округу ЗС РФ родом із селища Новохоперського Воронезької області. Слідством встановлено, що 8 березня 2022 року 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ окупували населений пункт на Київщині.

«Російські військовослужбовці одразу почали залякувати мирне населення. Вже у перші дні окупації вони відібрали мобільні телефони у всіх мешканців села. 10 березня російські військовослужбовці увірвались на подвірʼя будинку місцевої медсестри. Чоловіка, який проживав з нею, окупанти запідозрили у співпраці з ЗСУ. Обвинувачений поставив його на коліна. Окупанти почали бити чоловіка ногами і стріляти над головою. Жінка була свідком цього. Її утримували, не даючи втрутитися. Наступного дня той самий російський військовий прийшов до будинку постраждалої з її телефоном, звинувачуючи її також у співпраці із ЗСУ. Він відвів її до покинутого будинку з наміром начебто «розібратися». За словами потерпілої, на підлозі будинку було багато використаних презервативів», – йдеться у повідомленні.

Як поінформували в Офісі генпрокурора, обвинувачений зґвалтував жінку. Нелюд погрожував їй зброєю.

«В цей час постійно тримав біля тіла жінки пістолет, погрожуючи ним. Його судитимуть у Броварському міськрайонному суді Київської області», – уточнили в Офісі генпрокурора.

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Теги: окупанти прокурор слідство жінка населення пістолет Київщина

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Київ

Ґвалтував та знущався з місцевих: на Київщині судитимуть 20-річного окупанта
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