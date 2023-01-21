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Генерал США назвав умову для звільнення Криму влітку 2023 року

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Генерал США назвав умову для звільнення Криму влітку 2023 року
Україна має намір звільнити Крим від окупантів
фото з відкритих джерел

Ходжес сподівається, що деокупація Криму відбудеться до кінця літа

Крим є вирішальною територією для України. Українські сили можуть звільнити півострів від окупантів вже наприкінці літа 2023 року, якщо отримають від Заходу достатньо необхідного озброєння. Про це сказав колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю NV.

«Крим – вирішальна територія для вас. Україна планує визволити Крим, і я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця літа, при умові, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібне і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності», – заявив Ходжес.

Раніше Ходжес зазначав, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь.

Генераль також пояснив, як нова військова техніка  допоможе Україні боротися з російськими загарбниками.

Великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню, а також бойові броньовані машини Stryker.

Нагадаємо, триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: Крим війна Україна росія окупанти озброєння

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