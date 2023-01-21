Генерал США назвав умову для звільнення Криму влітку 2023 року

Ходжес сподівається, що деокупація Криму відбудеться до кінця літа

Крим є вирішальною територією для України. Українські сили можуть звільнити півострів від окупантів вже наприкінці літа 2023 року, якщо отримають від Заходу достатньо необхідного озброєння. Про це сказав колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю NV.

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«Крим – вирішальна територія для вас. Україна планує визволити Крим, і я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця літа, при умові, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібне і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності», – заявив Ходжес.

Раніше Ходжес зазначав, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь.

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Генераль також пояснив, як нова військова техніка допоможе Україні боротися з російськими загарбниками.

Великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню, а також бойові броньовані машини Stryker.

Нагадаємо, триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.