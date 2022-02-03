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    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)

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    На території резиденції є літній будиночок із виходом до басейну - Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    На території резиденції є літній будиночок із виходом до басейну
    фото: Благовість

    На території є місце для гелікоптерного майданчика та тенісного корту

    Під Києвом у селі Вища Дубечня виставили на продаж елітну резиденцію з територією для побудови тенісного корту та гелікоптерного майданчика. Відповідне оголошення з’явилося на сторінці з продажу нерухомості «Благовість».

    Як зазначається в оголошенні, продається триповерховий будинок, у якому є вісім кімнат, місце для тенісного корту та гелікоптерного майданчика. Ціна нерухомості 48,14 млн грн. Також у вартість пропозиції входить 210 соток землі.

    «Елітна резиденція, поруч річка Десна, всі комунікації, якісний ремонт в класичному стилі, вишукані ексклюзивні меблі, кімнати для відпочинку і роботи, сауна, басейн, спортивний зал, домашній кінотеатр, зимовий сад, кабінет, кухня-їдальня (180 кв.м) і альтанка», – зазначають ріелтори.

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    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)
    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)

    Також на території резиденції є гостьовий будинок площею 250 кв. м, альтанка, літній будиночок із виходом до басейну, місце для гелікоптерного майданчика та тенісного корту.

    Як раніше повідомлялося, у лютому забудовники, аби привабити клієнта, будуть пропонувати знижки на житло.

    Нагадаємо, одна з найдешевших пропозицій на ринку нерухомості столиці – кімната на Проспекті Науки за $12,5 тис.

    Також у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року.

    Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.

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    Теги: Київ нерухомість криза Київщина ремонт житло будинок басейн
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    Рожеві стіни, з басейном та спортзалом. Який дім продають під Києвом за 48 млн (фото)