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    Кияни «прикрасили» «героя парковки» мішками зі сміттям (фото)

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    Автомобіль припаркувався біля сміттєвих баків - Кияни «прикрасили» «героя парковки» мішками зі сміттям (фото)
    Автомобіль припаркувався біля сміттєвих баків
    фото: Київ оперативний

    У Києві існує проблема з паркуванням автомобілів

    На вулиці Ентузіастів, 5/1 у Дніпровському районі Києва місцеві мешканці покарали власника автомобіля за парковку в недозволеному місці. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Месники обвішали автівку порушника мішками зі сміттям.

    «Хтось наряджає ялинку, а хтось – автомобіль сусідів, який криво запаркувався, тим самим заблокувавши проїзд», – йдеться в дописі під фото.

    Як повідомлялося, 7 грудня в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв №15, 18.

    24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв.

    До слова, у Пасажі на Хрещатику комунальники ліквідували незаконну стоянку для автомобілів із «чорними» паркувальниками.

    Нагадаємо також, що з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

    Кияни скаржаться, що запаркувати авто біля будинку тепер коштує чималих грошей.

    А відомий забудовник закликав поліцію заганяти автовласників у паркінги, які коштують $23 тис.

    Читайте також: Парковка чи двір? У Києві велика проблема
    Теги: Київ Русанівка автомобіль кияни парковка
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    Кияни «прикрасили» «героя парковки» мішками зі сміттям (фото)