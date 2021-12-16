Кияни «прикрасили» «героя парковки» мішками зі сміттям (фото)
У Києві існує проблема з паркуванням автомобілів
На вулиці Ентузіастів, 5/1 у Дніпровському районі Києва місцеві мешканці покарали власника автомобіля за парковку в недозволеному місці. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Месники обвішали автівку порушника мішками зі сміттям.
«Хтось наряджає ялинку, а хтось – автомобіль сусідів, який криво запаркувався, тим самим заблокувавши проїзд», – йдеться в дописі під фото.
Як повідомлялося, 7 грудня в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв №15, 18.
24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв.
До слова, у Пасажі на Хрещатику комунальники ліквідували незаконну стоянку для автомобілів із «чорними» паркувальниками.
Нагадаємо також, що з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.
Кияни скаржаться, що запаркувати авто біля будинку тепер коштує чималих грошей.
А відомий забудовник закликав поліцію заганяти автовласників у паркінги, які коштують $23 тис.