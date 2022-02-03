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    Під Києвом молодики напідпитку зламали пам'ятний хрест (фото)

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    Хлопці вирішили розважитися і вдарили хрест ногою - Під Києвом молодики напідпитку зламали пам'ятний хрест (фото)
    Хлопці вирішили розважитися і вдарили хрест ногою
    фото: пресслужба поліції

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

    На Київщині двоє молодиків напідпитку пошкодили пам'ятний хрест між селами Плоське та Гоголів. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

    «За попередніми даними, напередодні 19-річний та 20-річний місцеві жителі вживали алкогольні напої. Дорогою додому молодики вирішили «розважитись» тому один із них вдарив ногою хрест, внаслідок чого пам’ятний знак зламався», – зазначається у повідомленні.

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    Під Києвом молодики напідпитку зламали пам'ятний хрест (фото)
    Під Києвом молодики напідпитку зламали пам'ятний хрест (фото)
    Під Києвом молодики напідпитку зламали пам'ятний хрест (фото)
    Під Києвом молодики напідпитку зламали пам'ятний хрест (фото)

    За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Жителям Київської області загрожує до трьох років ув'язнення.

    Нагадаємо, невідомі вандали уже протягом декількох місяців систематично руйнують стели на могилах молодих дівчат на черкаському кладовищі. Через їхні дії пам'ятники щоразу доводиться відновлювати майже з нуля.

    Як повідомлялося, на Київщині підлітки влаштували нічні «розваги» на цвинтарі.

    Теги: вандалізм Київщина поліція
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    Під Києвом молодики напідпитку зламали пам'ятний хрест (фото)