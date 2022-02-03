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    На Суецькому каналі збудують завод із перетворення відходів на водень

    нова енергія
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    Акваторія Суецького каналу стане значно чистішою - На Суецькому каналі збудують завод із перетворення відходів на водень

    Акваторія Суецького каналу стане значно чистішою

    Фото: h2-view.com

    Новий єгипетський проект вироблятиме 300 тис. тонн зеленого водню на рік

    Компанія H2-Industries має намір побудувати новий завод із переробки відходів у водень. Інноваційне підприємство буде розташоване в економічній зоні Суецького каналу, і вирішить одразу дві проблеми – виробництво екологічно чистої енергії та ліквідація сміття, – повідомляє H2 View.

    На виробничу установку потужністю 1 ГВт постачатиметься щорічно 4 млн тонн непереробних пластикових відходів, а також органічних відходів, що накопичуються на середземноморському вході до Суецького каналу.

    «Це захоплююча можливість, яка дозволить перетворити тисячі тонн сміття, які збираються в Єгипті, на екологічно чисте паливо. Завод з переробки відходів у водень – це прорив у забезпеченні економічної життєздатності зеленого водню, що допомагає не лише скоротити глобальні викиди вуглецю, а й зменшити забруднення водних ресурсів у країні», – сказав виконавчий директор H2-Industries Майкл Стуш.

    Технологія перетворення відходів на водень має величезний потенціал на сучасному ринку. Важливий аспект нового проекту H2-Industries – підсумкова вартість водню. Очікується, що вона буде вдвічі нижчою, ніж при виробництві низьковуглецевого «сірого» водню.

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    Теги: Єгипет сміття завод водень
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    На Суецькому каналі збудують завод із перетворення відходів на водень