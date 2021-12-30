«Герої парковки» влаштували транспортний колапс на Либідській (фото)

Автомобілі заблокували рух тролейбусів біля OceanPlaza

У четвер, 30 грудня, водії чотирьох автомобілі запаркувалися на розвороті біля ТЦ OceanPlaza, заблокувавши таким чином рух тролейбусів. Про це повідомляє «Київ оперативний».

«7 тролейбусів стоять в очікуванні, поки власники заберуть свої коритця», – йдеться в повідомленні.

На місці перебувають правоохоронці, які намагається додзвонитися до водіїв, тому що евакуаторів чекати доведеться ще довше.

Тролейбуси не можуть проїхати через припарковані автівки

Як повідомлялося, 7 грудня в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв №15, 18.

24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв.

До слова, 29 грудня у Києві Інспекція з паркування евакуювала автомобіль, який належить члену родини українського виконавця Святослава Вакарчука.