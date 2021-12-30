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    «Герої парковки» влаштували транспортний колапс на Либідській (фото)

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    Автівки припарковані в габариті проїзду тролейбусів - «Герої парковки» влаштували транспортний колапс на Либідській (фото)
    Автівки припарковані в габариті проїзду тролейбусів
    фото: Київ оперативний

    Автомобілі заблокували рух тролейбусів біля OceanPlaza

    У четвер, 30 грудня, водії чотирьох автомобілі запаркувалися на розвороті біля ТЦ OceanPlaza, заблокувавши таким чином рух тролейбусів. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «7 тролейбусів стоять в очікуванні, поки власники заберуть свої коритця», – йдеться в повідомленні.

    На місці перебувають правоохоронці, які намагається додзвонитися до водіїв, тому що евакуаторів чекати доведеться ще довше.

    Тролейбуси не можуть проїхати через припарковані автівки
    Тролейбуси не можуть проїхати через припарковані автівки

    Як повідомлялося, 7 грудня в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв №15, 18.

    24 листопада на вул. Дмитрівській, 76 у Києві водій автомобіля Porsche заблокував рух трамваїв.

    До слова, 29 грудня у Києві Інспекція з паркування евакуювала автомобіль, який належить члену родини українського виконавця Святослава Вакарчука.

    Теги: Київ громадський транспорт автомобіль парковка
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    «Герої парковки» влаштували транспортний колапс на Либідській (фото)