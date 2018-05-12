У Києві вантажівка на повній швидкості влетіла в стовп
- Сьогодні, 17:35
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Фото: «Київ Оперативний»
ДТП
Користувачі соцмереж заявляють, що в автівки відмовили гальма
У Києві вантажівка DAF влетіла на повній швидкості у стовп. Про це інформує «Київ Оперативний».
За даними видання, аварія сталася близько 12:10 на спуску проспекту Лобановського. Водій вантажівки зніс стовп і залетів на тротуар.
Сам водій отримав травми ноги, знаходиться у шоковому стані, як сталася ДТП пояснити не може.
Користувачі соцмереж, що називають себе очевидцями події, заявляють, що в автівки відмовили гальма.
На місці працювали лікарі швидкої та патрульні. Утворився затор.