У Києві вантажівка на повній швидкості влетіла в стовп

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Фото: «Київ Оперативний» ДТП

Користувачі соцмереж заявляють, що в автівки відмовили гальма

У Києві вантажівка DAF влетіла на повній швидкості у стовп. Про це інформує «Київ Оперативний».

За даними видання, аварія сталася близько 12:10 на спуску проспекту Лобановського. Водій вантажівки зніс стовп і залетів на тротуар.

Сам водій отримав травми ноги, знаходиться у шоковому стані, як сталася ДТП пояснити не може.

Користувачі соцмереж, що називають себе очевидцями події, заявляють, що в автівки відмовили гальма.

На місці працювали лікарі швидкої та патрульні. Утворився затор.