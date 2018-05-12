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    У Києві вантажівка на повній швидкості влетіла в стовп

    • Сьогодні, 17:35
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    ДТП
    Фото: «Київ Оперативний»
    ДТП

    Користувачі соцмереж заявляють, що в автівки відмовили гальма

    У Києві вантажівка DAF влетіла на повній швидкості у стовп. Про це інформує «Київ Оперативний».

    За даними видання, аварія сталася близько 12:10 на спуску проспекту Лобановського. Водій вантажівки зніс стовп і залетів на тротуар.

    Сам водій отримав травми ноги, знаходиться у шоковому стані, як сталася ДТП пояснити не може.

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    У Києві вантажівка на повній швидкості влетіла в стовп
    У Києві вантажівка на повній швидкості влетіла в стовп
    У Києві вантажівка на повній швидкості влетіла в стовп
    У Києві вантажівка на повній швидкості влетіла в стовп
    У Києві вантажівка на повній швидкості влетіла в стовп
    У Києві вантажівка на повній швидкості влетіла в стовп
    У Києві вантажівка на повній швидкості влетіла в стовп

    Користувачі соцмереж, що називають себе очевидцями події, заявляють, що в автівки відмовили гальма.

    На місці працювали лікарі швидкої та патрульні. Утворився затор.

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