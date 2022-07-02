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  4. Кулеба з Боррелем обговорили сьомий пакет санкцій проти РФ
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    Політика

    Кулеба з Боррелем обговорили сьомий пакет санкцій проти РФ

    Кулеба з Боррелем обговорили сьомий пакет санкцій проти РФ
    фото: пресслужба МЗС

    Кулеба: «Скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20»

    Євросоюз працює над сьомими пакетом санкцій щодо Росії за її вторгнення до України. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

    Глава МЗС обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

    «Під час сьогоднішнього дзвінка Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо» - написав він.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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    Теги: МЗС ЄС росія окупанти санкції війна Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Кулеба з Боррелем обговорили сьомий пакет санкцій проти РФ