Кулеба з Боррелем обговорили сьомий пакет санкцій проти РФ

Кулеба: «Скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20»

Євросоюз працює над сьомими пакетом санкцій щодо Росії за її вторгнення до України. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

Глава МЗС обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

«Під час сьогоднішнього дзвінка Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо» - написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше

Як повідомлялося, президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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