Десять цікавих фактів про творця Bayraktar

Творець легендарного безпілотника, магістр головного вишу в світі, зять президента. Це усе про Сельчука Байрактара

Сельчук Байрактар з дитинства мріяв створювати безпілотники. Тепер його витвір захищає Україну

Турецька компанія Baykar оголосила, що не візьме гроші, які українці зібрали на безпілотники Bayraktar TB2, а передасть три бойові дрони на потреби Збройних сил України безкоштовно. Турецька компанія відзначила солідарність та рішучість українців, які протистоять російській агресії.

БПЛА Bayraktar TB2 уже стали одним із символів української боротьби проти російського агресора. «Главком» розказує про творця цього безпілотника, який допомагає Збройним силам України боронити нашу країну.

1. З дитинства за Ердогана

Сельчук Байрактар народився 7 жовтня 1979 року у найпівнічнішому районі Стамбула, Сариєрі. Батьком Сельчука був засновник компанії Baykar Makina Садемир Байрактар. До речі, у ті далекі часи (фірма була заснована 1984 року) Baykar Makina займалася виробництвом запчастин для автомобілів та двигунів.

Крім того, батько майбутнього творця «Байрактара ТВ2» цікавився політикою, у 90-х Садемир Байрактар був близьким до міського голови Стамбула Реджепа Таїпа Ердогана. А дід Сельчука ще був простим рибалкою.

2. Прапороносці

Сельчук Байрактар має двох братів – Халука і Ахмета. На їхню честь батько і назвав компанію. Baykar розшифровується як Bayraktar Kardeşler («брати Байрактари»).

Прізвище творця легендарного безпілотника російсько-української війни можна перекласти українською. Воно звучатиме як «Прапороносець». В Україні такий збіг із назвою роману українського класика Олеся Гончара навіть спровокував появу мему.

3. На студентській вершині світу

Після коледжу Сельчук Байрактар закінчив Стамбульський технічний університет, продовживши здобувати знання у Сполучених Штатах Америки.

Спочатку він отримав стипендію від лабораторії в Університету Пенсильванії, а згодом здобув ступінь магістра у найкращому вищому навчальному закладі світу – Масачусетсьскому технологічному університеті.

4. Звідки взявся «Байрактар»?

Захоплення авіаційною технікою у Сельчука Байрактара – від хобі батька. Садемир був пілотом-аматором, часто брав із собою на аеродром сина. Так майбутній творець легендарного безпілотника познайомився із авіацією.

Сельчук ще у підлітковому віці почав конструювати радіокеровані літачки, які можна вважати прототипами безпілотників. А 2000 року, коли він ще навчався в університеті, компанія Baykar перепрофілювалася із автозапчастин на авіаційну тематику.

5. Перший у світі

Сам Сельчук активно займався питанням безпілотних апаратів у студентські часи. 2003 року, ще будучи аспірантом, він увійшов в історію авіабудівництва унікальним досягненням.

Байрактар разом з колегами уперше в історії здійснив успішне наземне керування безпілотних літальних апаратів під час групового польоту. Цей політ став частиною наукової діяльності Сельчука, але 2007 року він припинив заняття наукою і повернувся додому, на батькову фірму.

6. Техдиректор і програміст

Повернувшись до Стамбула, Байрактар зайнявся розробкою безпілотних апаратів. Вважається, що він, зайнявши посаду технічного директора компанії, відіграв ключову роль у створенні легендарного БПЛА «Байрактар ТВ2».

Крім власне виробництва безпілотників, Сельчук керує науково-дослідницькою групою, яка розробляє програмне забезпечення для керування літальними апаратами. «Програмістське у мене від мами», – пояснює в інтерв’ю Байрактар (його мама займалася програмуванням ще у часи перфокарт).

7. Вісім років до великого успіху

Перший безпілотник компанії Baykar з'явився на світ за рік до повернення Сельчука, 2006 року. Цей апарат, названий Kale-Baykar Mini, був створений спільно сімейною фірмою Байрактарів та компанією Kale Group.

Перший безпілотник, вага якого складала лише 3,5 кілограма, був прийнятий на озброєння турецької армії. Це спонукало Baykar до подальшої роботи у галузі безпілотних апаратів, і у серпні 2014-го компанія представила безпілотник Bayraktar TB2, який став справжнім хітом у авіаційній галузі.

8. На передовій

Сельчук Байрактар полюбляє особисто випробовувати нові розробки компанії. Причому часто ці випробування пов’язані із реальною небезпекою. Так, найперший безпілотник, створений Baykar Makina, він повіз у гори Анатолії (регіон Туреччини – ред.), де за його допомогою спостерігав за антиурядовими курдськими повстанцями.

ЗМІ пишуть, що Байрактар часто їздить у зони військових конфліктів, обираючи найгірші умови, аби перевірити роботу своїх апаратів у бойових умовах.

9. Зять президента

У травні 2016 року Сельчук Байрактар розпочав новий етап у своєму житті – він одружився. Його дружиною стала донька давнього батькового партнера в політичному житті Реджепа Таїпа Ердогана, Сюмеє. Вона молодша за чоловіка на шість років.

Свідками на пишному весіллі були тодішній прем’єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу (з боку нареченої) та керівник генштабу збройних сил Туреччини Хулусі Акар (з боку начеревного). Реєстрував шлюб особисто міський голова Стамбула.

Через рік у подружжя народилася донька, яку назвали Джанін, на честь матері Сельчука.

10. Краще, ніж у Google

Творець легендарного безпілотника живе разом із сім’єю на території свого технологічного комплексу. Сам Байрактар порівнює цей комплекс із класичним університетським кампусом.

Разом з тим, описуючи своє творіння, де є спортивні майданчики і навіть парк, Сельчук заявляє, що тут краще, ніж у Google.

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