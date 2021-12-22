1,4 тис. нових хворих за добу. Covid-19 не відступає з Києва

Щодня до лікарень Києва потрапляють понад 100 хворих на коронавірус і з підозрою на недугу

Минулої доби у столиці та області від коронавірусу померли 44 особи

За минулу добу, 21 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1403 осіб. Це на 93 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 20 грудня було зафіксовано 1496 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 324 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 303 тис. осіб (за добу 21 грудня – 2124)

померли понад 8 тис. людей (за добу – 22)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 12,5 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 183 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 354 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 168 тис. осіб (за добу 21 грудня – 1309)

померли 4,5 тис. осіб (за добу – 22).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 9,9 тис.

21 грудня в Україні медики зафіксували понад 6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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