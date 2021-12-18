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    Офіційно: в Україні виявили штам «Омікрон»

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    Фахівці проводять епідеміологічне розслідування зафіксованого випадку інфікування на&nbsp;Omicron - Офіційно: в Україні виявили штам «Омікрон»
    Фахівці проводять епідеміологічне розслідування зафіксованого випадку інфікування на Omicron
    фото: dw.com

    Інфікований повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів

    Уночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

    Також, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

    «Вакцинуйтесь, щоб бути захищеними, не зволікайте. Дотримуйтеся встановлених протиепідемічних норм та правил. За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму «Omicron» домінує», – зауважив Віктор Ляшко.

    Раніше міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я.

    Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

    Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

    Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

    Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

    До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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    Теги: міністр розслідування коронавірус Віктор Ляшко
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    Офіційно: в Україні виявили штам «Омікрон»