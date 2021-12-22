Вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19

Нове дослідження виявило, що вакциновані і перехворілі мають величезний сплеск антитіл

Імунітет у людей, вакцинованих двома дозами, але які перехворіли коронавірусом, набагато вищий ніж у тих, хто просто був щеплений від Covid-19. Американські вчені з'ясували, що рівень антитіл у перших на 1000-2000% вищий, ніж у останніх. Такі дані представлені в новому дослідженні, опублікованому в журналі Journal of the American.

Фахівці в Орегонському університеті охорони здоров'я і науки в США порівнювали 26 пацієнтів, вакцинованих і заражених коронавірусом, з людьми, які були вакциновані і не хворіли.

Виявилося, що в групі, в якій були інфекції після щеплень, спостерігався величезний сплеск антитіл.

«Збільшення було значним, до 1000%, а іноді і до 2000%, так що це дійсно високий імунітет. Це майже «суперімунітет», – розповів автор дослідження, професор молекулярної мікробіології та імунології Фікаду Тафессе.

Як зазначила докторка Моніка Ганді з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, це одне з перших досліджень, яке показує, що проривна інфекція після вакцинації створює сильніший імунітет, ніж попередня інфекція або одна вакцинація.

Наразі не відомо, чи всі вакциновані двома дозами інфіковані люди в дослідженні заразилися новим штамом «Омікрон» або іншим варіантом.

Також вчені висловили думку, що їх дослідження передбачає, що довгостроковим результатом буде зменшення серйозності всесвітньої епідемії.

«Це не означає, що ми знаходимося в кінці пандемії, але це вказує на те, де ми, ймовірно, приземлимося: як тільки ви вакцинуєтеся, а потім піддаєтеся впливу вірусу, ви, ймовірно, будете досить здорові... захищені від майбутніх варіантів», – говорить Марсель Керлін, інший співавтор дослідження в Орегоні.

Нагадаємо, «Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні – ВООЗ.

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