Голубовська застерегла: після пандемії буде катастрофа із інфекційними лікарнями

Головна інфекціоністка країни впевнена, що руйнація системи інфекційних лікарень в Україні буде великою помилкою

Ольга Голубовська розповіла, що як тільки відбувається спад пандемії, влада замислюється над оптимізацією інфекційних лікарень

Вітчизняні лікарі-інфекціоністи продовжують перебувати у стані невизначеності, оскільки інфекційним лікарням як і раніше загрожують масові закриття та скорочення персоналу. Про це в інтерв’ю Наталії Влащенко розповіла докторка медичних наук, головна інфекціоністка України Ольга Голубовська.

На думку лікарки, фінансування системи інфекційних лікарень до пандемії відбувалося за залишковим принципом, і, ймовірніше за все, після перемоги над коронавірусом ця тенденція продовжиться.

Лікарка пригадала, що під час першої хвилі пандемії коронавірусу у 2019 році українські інфекціоністи працювали в умовах надвисоких навантежень, нестачі необхідних видаткових матеріалів та масової паніки населення. Однак, як тільки почався літній спад пандемії, знов почалися розмови про закриття стаціонарів та скорочення персоналу.

«Ну послухайте, це ж деморалізує елементарно людей», – наголосила Голубовська, додавши, що закриття окремих інфекційних стаціонарів, яке планується в межах реформування державної галузі охорони здоров’я, стане справжньою катастрофою.

«Тому, як тільки почнеться спад, так і буде. Почнеться те, про що я вам розповідала», – зазначила Ольга Голубовська.

За словами лікарки, не варто сподіватися, що поточна пандемія є останньою. Тому дуже важливо зберегти в Україні інфекційні лікарні як дієвий та ефективний механізм протидії розповсюдженню епідемій.

Раніше головна інфекціоністка країни розповіла важливі деталі про першого в Україні пацієнта, у якого виявили штам «Омікрон».

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