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    Відсьогодні Київ у «жовтій» зоні. Які обмеження діють

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    Заборонено користуватися громадським транспортом без Covid-документів - Відсьогодні Київ у «жовтій» зоні. Які обмеження діють

    Заборонено користуватися громадським транспортом без Covid-документів

    фото: glavcom.ua

    Обмеження в «жовтому» рівні епіднебезпеки стали жорсткішими, ніж раніше

    З вівторка, 7 грудня, в Києві почали діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. Перелік обмежень встановлено постановою Кабінету міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами).

    Окрім того, протоколом № 78 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у місті встановлено додаткові обмеження.

    Як працюватиме транспорт

    Пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, заборонено користуватися послугами громадського транспорту (автомобільним, електричним, у тому числі метрополітеном) без наявності у них негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від Covid-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

    Відвідування ТРЦ

    Заборонено відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на Covid-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або «зелений» Covid-сертифікат; або документ про одужання.

    Робота ресторанів, готелів та спортзалів

    Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти Covid-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – Covid-сертифікат про одужання.

    Таким чином, на «жовтому» рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

    Контроль за дотриманням відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів мають забезпечити районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Києві, Головне управління Національної поліції в Києві, Управління патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, КП «Муніципальна охорона».

    Як повідомлялося, з 7 грудня Київ та вісім областей перейшли у «жовту» зону карантину.

    Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Торкнуться вони у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ – «жовтий» Covid-сертифікат чи довідку 063/о.

    Термін дії жовтих сovid-сертифікатів (оформлюється після першої дози вакцинації) скоротили вчетверо – зі 120 до 30 днів. Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток «Дія», а не лише перевіряти візуальну наявність. Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тис. грн.

    До слова, на Київщині посилено перевірки дотримання карантину.

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    Теги: Київ карантин вакцинація коронавірус
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    Відсьогодні Київ у «жовтій» зоні. Які обмеження діють