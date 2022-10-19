183 млн грн на добудову мосту. Столична влада прокоментувала претензії прокуратури

Київська прокуратура «висловила занепокоєння» через виділення 183 млн на Подільсько-Воскресенський міст

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заперечив, що Київрада виділяла додаткові мільйони на добудову Подільсько-Воскресенського мосту, а її рішення було лише формальністю. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура висловила занепокоєння рішенням Київради про виділення в умовах війни 183 млн гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту і попросила його скасувати.

«Прийняття рішення про виділення 183 млн грн додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету. З урахуванням викладеного, керівник Київської міської прокуратури звернувся до Київського міського голови з проханням винести на розгляд сесії Київської міської ради питання про відміну вказаного рішення та направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА заявиі, що місто грошей на міст не давало, і звинуватив прокуратуру в маніпуляції

«З міського бюджету не виділяються додаткові кошти на будівництво мосту. Фінансування цього будівництва збільшується за рахунок державної субвенції. А показники рішення Київради приводяться у відповідність до Державного бюджету. Заяви про те, що додатково фінансуємо будівництво мосту не відповідають дійсності і є маніпулятивними», – заявив Кандибор.

Він пояснив, що рішення Київради від 11 жовтня стосувалося винятково приведення показників бюджету міста на 2022 рік у відповідність до показників, затверджених КМДА із погодженням з «Укравтодором». Адже будівництво об’єкта фінансується з бюджету міста Києва, а також за рахунок дорожньої субвенції з державного бюджету.

«У бюджеті міста Києва на 2022 рік, затвердженому у грудні 2021 року, передбачались кошти на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу в загальній сумі 1 071,1 млн грн, у тому числі за рахунок дорожньої субвенції – 681,8 млн грн. У редакції рішення від 11.10.2022 сума на цей об’єкт становить 1 204,5 млн грн, із них за рахунок дорожньої субвенції – 815,1 млн грн, при цьому загальний обсяг дорожньої субвенції залишився незмінним. Таким чином, зміни від 11.10.2022 є приведенням показників бюджету міста Києва у відповідність до показників, погоджених «Укравтодором» листом від 09.06.2022».

Він додав, що з початку року надходження дорожньої субвенції з Державного бюджету до бюджету міста Києва склали 285,0 млн грн на поточні видатки при затвердженому річному плані 2 460,0 млн грн. З 24 лютого 2022 року капітальні видатки за рахунок субвенції не фінансувалися. До кінця поточного бюджетного року фінансування капітальних видатків дорожньої субвенції не очікується.

Минулого року повідомлялося, що роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу тривають. Зокрема, вже повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту і розпочинається демонтаж тимчасових опор.