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Атака на Київ: як столиця пережила обстріл

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Київ: як столиця пережила обстріл
У Києві обійшлося без жертв ворожих атак
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога у столиці тривала понад три години

Сьогодні, 19 жовтня, під час повітряної тривоги, яка була оголошена у столиці о 12.49 У Києві не зафіксовано жодних руйнувань та немає жертв ворожих атак. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Нагадується, що повітряна тривога у столиці тривала 3 год. 31 хв.

«Жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги – не зафіксовано. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони», – зазначили у КМДА.

Як повідомлялося, українські захисники під час повітряної тривоги збили у небі над столицею кілька ворожих ракет. Українські захисники під час повітряної тривоги збили у небі над столицею кілька ворожих ракет. Також повідомлялося, що після обстрілу лівий берег Києва частково залишився без світла.

До слова, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: місто тривога Київ війна обстріл

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