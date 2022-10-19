Головна Київ Відео
search button user button menu button

На Київщині знайдено ворожий дрон-розвідник (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині знайдено ворожий дрон-розвідник (фото, відео)
Житель Вишгородського району виявив російський «Орлан»
Андрій Нєбитов/Telegram

Що саме знімав цей літальний апарат будуть визначати відповідні силові структури

У лісовій зоні Вишгородського району Київщини місцевий житель знайшов ворожий безпілотник. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Ворожий дрон-розвідник вилучили наші поліцейські на Вишгородщині. Безпілотник виявив місцевий житель в лісовій зоні», – йдеться в повідомленні.

На Київщині знайдено ворожий дрон-розвідник (фото, відео) фото 1
На Київщині знайдено ворожий дрон-розвідник (фото, відео) фото 2

Що саме знімав цей літальний апарат типу «Орлан 10» будуть визначати відповідні силові структури.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тис. 

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: безпілотник росія окупанти Київщина війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент розповів, як ЗСУ боряться з безпілотниками
Президент розповів, як ЗСУ боряться з безпілотниками
17 жовтня, 22:48
Обидва види іранських дронів, поставлених в Росію, мають параметри забороненої для експорту зброї
Іран заперечує постачання Росії дронів. Україна звернулась до ООН
Сьогодні, 08:51
Українські захисники збивають більшість ворожих дронів
Нічна атака на Миколаївщину: названо кількість збитих дронів
Сьогодні, 06:29

Відео

На Київщині знайдено ворожий дрон-розвідник (фото, відео)
На Київщині знайдено ворожий дрон-розвідник (фото, відео)
Справжня сміливість. Киянка виконала гімн через кілька хвилин після атаки на столицю (відео)
Справжня сміливість. Киянка виконала гімн через кілька хвилин після атаки на столицю (відео)
У Києві відбулась презентація тизер-трейлера до фільму «Буча»
У Києві відбулась презентація тизер-трейлера до фільму «Буча»
Під Києвом пройшли випробування робота для евакуації поранених (відео)
Під Києвом пройшли випробування робота для евакуації поранених (відео)
У Києві на парковці спалахнула автівка (фото, відео)  
У Києві на парковці спалахнула автівка (фото, відео)  
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
75K
Іранські дрони та застосування ядерної зброї. Кремль виступив із новими заявами
75K
Навіщо Кремлю так зване «припинення мобілізації»: пояснення ексдепутата Держдуми 
57K
Скандал на Закарпатті: труну з тілом героя не пустили у церкву УПЦ (МП) 
57K
Рашист кинув товаришів у палаючому танку та втік (відео)
40K
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі

Новини

За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Сьогодні, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Вчора, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту