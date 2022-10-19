На Київщині знайдено ворожий дрон-розвідник (фото, відео)
Що саме знімав цей літальний апарат будуть визначати відповідні силові структури
У лісовій зоні Вишгородського району Київщини місцевий житель знайшов ворожий безпілотник. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
«Ворожий дрон-розвідник вилучили наші поліцейські на Вишгородщині. Безпілотник виявив місцевий житель в лісовій зоні», – йдеться в повідомленні.
Що саме знімав цей літальний апарат типу «Орлан 10» будуть визначати відповідні силові структури.
Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Коментарі — 0