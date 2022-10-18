Важкий опалювальний сезон: На Київщині підготували спеціальний план

Київська область готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій під час опалювального сезону

Київська область активно готується до важкого опалювального сезону. Про це сьогодні, 18 жовтня, в ефірі телеканалу Freeдом розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, якщо удари по енергетичній інфраструктурі Київської області продовжаться, доведеться вдатися до віялових відключень електроенергії, а отже, у населених пунктах може зникати водопостачання.

«У Київській області у нас є план, за яким ми, готуючись до опалювального сезону, розгортаємо 520 пунктів обігріву по всій Київській області. Вони будуть у населених пунктах. Є інтерактивна карта, на якій можна ознайомитись і подивитися, де вони будуть розгорнуті» – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Росія – країна-терорист, яка не зупиниться ні перед чим.

«Зараз ми звертаємось постійно до наших мешканців і просимо економити електроенергію вранці та ввечері, щоб балансувати нашу енергосистему та зняти з неї максимальне навантаження», – додав глава області.

Крім того, за словами Олексія Кулеби, у регіоні готові підвозити воду населенню у разі відключення водопостачання.

Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.

Як раніше повідомлялося, Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.