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$27 тис. за «працевлаштування» в міністерство. У Києві викрито шахрая

Оксана Воронцова
glavcom.ua
$27 тис. за «працевлаштування» в міністерство. У Києві викрито шахрая
Після отримання першої частини коштів злочинця викрили правоохоронці
фото ілюстративне

Шахрай видавав себе за впливову особу, що має зв’язки у Верховній Раді та різних міністерствах

Столичні правоохоронці викрили шахрая, який, видаючи себе за впливову особу, що має зв’язки у Верховній Раді та різних міністерствах, пообіцяв громадянину сприяння у вирішенні питання щодо його працевлаштування на керівну посаду до одного з міністерств. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За надання таких послуг чоловік зажадав $27 тис. нібито для передачі як неправомірної вигоди посадовим особам цього міністерства. При цьому відповідних домовленостей щодо працевлаштування він не мав, а отримані кошти планував привласнити.

Після отримання першої частини коштів його викрили правоохоронці. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру особі за фактом шахрайства та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося, на ринку праці активізувалися шахраї. Під виглядом звичайної роботи псевдороботодавці залучають кандидатів до участі в сумнівних схемах та виманювання коштів у довірливих громадян та іноземців. Український сайт працевлаштування Work.ua вже видалив понад 600 вакансій шахраїв та дав поради українцям, як не стати жертвою шахраїв на ринку праці.

Теги: шахрайство кримінал хабар Київ прокуратура Національна поліція України

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