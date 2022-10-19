На ринку праці активізувалися шахраї: як їх розпізнати

Українців попереджають про активізацію шахраїв на ринку праці

Під виглядом звичайної роботи псевдороботодавці залучають кандидатів до участі в сумнівних схемах та виманювання коштів у довірливих громадян та іноземців. Український сайт працевлаштування Work.ua вже видалив понад 600 вакансій шахраїв та дає поради українцям, як не стати жертвою шахраїв на ринку праці.

На тлі падіння ринку праці у війну частка пропозицій роботи від шахраїв збільшилась, чим підсвітила проблему. Шукачі почали частіше скаржитися на вакансії, які вводять в оману та заважають пошуку надійної роботи. Тому у Work.ua вирішили заблокувати нечесних роботодавців і видалити їхні вакансії.

У серпні було заблоковано понад 500 вакансій від «шлюбних агенцій» та стрімінгових майданчиків, у жовтні – близько 100 вакансій криптошахраїв. Хоч ці вакансії й зникли на Work.ua, але вони не зникли з інтернету. Їх все ще можна побачити на інших сайтах з пошуку роботи та в соцмережах. Щоб убезпечити шукачів, сайт підготував інструкцію, як розпізнати шахрая.

Здебільшого портрет кандидата, на якого розраховує сумнівний роботодавець, і спосіб заманювання в тенета – схожі у всіх шахраїв, оскільки вони конкурують між собою та змагаються за увагу шукачів. Тож варто бути уважними та оминати вакансії таких компаній:

Шлюбні агенції , як пояснюють у Work.ua, маскуються під перекладацькі компанії. Публікують вакансії «Перекладач», «Оператор ПК», «Оператор чату», «Менеджер листування з клієнтами», «Менеджер по роботі з клієнтами». Коли кандидат відгукується, зʼясовується, що робота полягає у витягуванні грошей з іноземців, які хочуть познайомитися з українками.

, як пояснюють у Work.ua, маскуються під перекладацькі компанії. Публікують вакансії «Перекладач», «Оператор ПК», «Оператор чату», «Менеджер листування з клієнтами», «Менеджер по роботі з клієнтами». Коли кандидат відгукується, зʼясовується, що робота полягає у витягуванні грошей з іноземців, які хочуть познайомитися з українками. Стрімінгові сервіси публікують вакансії «Блогер, ведуча ефірів/трансляцій, стрімер, модель». Обіцяють високу зарплату без вимог до досвіду чи навичок, окрім «харизми та вміння підтримати розмову». При детальному вивченні таких пропозицій виявляється, що один з основних способів заробітку – донати глядачів на знак подяки за контент.

публікують вакансії «Блогер, ведуча ефірів/трансляцій, стрімер, модель». Обіцяють високу зарплату без вимог до досвіду чи навичок, окрім «харизми та вміння підтримати розмову». При детальному вивченні таких пропозицій виявляється, що один з основних способів заробітку – донати глядачів на знак подяки за контент. Криптошахраї часто позиціюють себе як фінансові, аутсорсингові, консалтингові компанії, маркетингові/рекламні агенції. При спробі знайти щось про цю компанію в інтернеті – ніякої інформації або відгуків немає, ніби такої не існує. Готові брати на роботу людей від 18 років навіть без досвіду, але з бажанням розвиватись. Зазвичай вимагають знання англійської та європейських мов. Пропонують високу зарплату.

Як не потрапити на шахраїв: поради

Почитайте відгуки про компанію, знайдіть її сайт.

Нікому не переказуйте гроші.

Нікому не надсилайте паспортні дані та код вашої банківської картки.

Не реєструйтеся на невідомих сервісах і не проходьте верифікацію.

Завжди вмикайте критичне мислення – якщо людина не надає ніякої інформації про компанію, найімовірніше, це шахрай.

Work.ua також зазначає, що найчастіше свідчать про брехню формулювання у оголошеннях про вакансії, у яких пропонується переказати кудись невелику суму грошей або обіцяють легкий заробіток без досвіду роботи.

«Пам'ятайте, що надійні роботодавці не соромляться про себе відкрито говорити й надавати потрібну інформацію, особливо якщо це великі міжнародні компанії. Заробляти великі гроші без досвіду роботи, працюючи лише декілька годин на день, – це ілюзія. Безкоштовний сир буває лише в мишоловці», – наголошують у компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вересні ринок праці зріс на 16%, а конкуренція знизилася на 20%. Кількість вакансій плавно зростає, а конкуренція знижується.