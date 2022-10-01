Під Києвом попалася банда шахраїв: дурили людей по всій Україні (фото)

Жертвами зловмисників стали десятки українців

В Київській області затримали банду злодіїв, жертвами яких стали десятки людей зі всієї України. Про це повідомляє начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов в Telegram.

«Цю злочинну групу шахраїв поліцейські викрили в Бучанському районі. 29-річний житель Вишневого разом із чотирма спільниками організували аферу із продажу деревини», – розповів він.

На рахунку зловмисників налічується 80 випадків шахрайства.

Шахраї розміщували на відомих торговельних онлайн-платформах псевдооголошення, а отримавши гроші, зникали. На одну із таких об’яв натрапив житель Івано-Франківської області.

«Чоловік перевів на банківський рахунок шахраїв 12 тис. грн, але товару так і не отримав. І таких потерпілих вже кілька десятків», – додав очільник поліції Київської області.

Організатору та координатору злочинної схеми вже оголосили про підозру. За скоєне зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями столичні правоохоронці затримали групу зловмисниць, які виманювали гроші у пенсіонерів, пропонуючи зняти «порчу».