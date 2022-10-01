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Під Києвом попалася банда шахраїв: дурили людей по всій Україні (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Під Києвом попалася банда шахраїв: дурили людей по всій Україні (фото)
Шахраї буцімто «продавали» деревину
фото: t.me/andrii_nebytov 

Жертвами зловмисників стали десятки українців 

В Київській області затримали банду злодіїв, жертвами яких стали десятки людей зі всієї України. Про це повідомляє начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов в Telegram.

«Цю злочинну групу шахраїв поліцейські викрили в Бучанському районі. 29-річний житель Вишневого разом із чотирма спільниками організували аферу із продажу деревини», – розповів він. 

На рахунку зловмисників налічується 80 випадків шахрайства. 

Під Києвом попалася банда шахраїв: дурили людей по всій Україні (фото) фото 1

Шахраї розміщували на відомих торговельних онлайн-платформах псевдооголошення, а отримавши гроші, зникали. На одну із таких об’яв натрапив житель Івано-Франківської області.

«Чоловік перевів на банківський рахунок шахраїв 12 тис. грн, але товару так і не отримав. І таких потерпілих вже кілька десятків», – додав очільник поліції Київської області. 

Під Києвом попалася банда шахраїв: дурили людей по всій Україні (фото) фото 2

Організатору та координатору злочинної схеми вже оголосили про підозру. За скоєне зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі. 

Нагадаємо, днями столичні правоохоронці затримали групу зловмисниць, які виманювали гроші у пенсіонерів, пропонуючи зняти «порчу».

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Теги: банда Київ шахрайство гроші чоловік

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