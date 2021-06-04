Київський дільничний вимагав «дань» від наркоманів і крадіїв (фото)

Правоохоронці затримали дільничного офіцера поліції та цивільну особу, які займалися поборами з громадян за непритягнення до кримінальної відповідальності

Столичні правоохоронці викрили групу осіб на чолі з дільничним офіцером відділу превенції Дарницького Управління поліції Києва на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від наркозалежних (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, правоохоронець, зловживаючи службовим становищем, вимагав у двох наркозалежних осіб грошові кошти у розмірі 10 тис. грн із кожного за невикриття у протиправній діяльності через зберігання наркотичних речовин.

У ході досудового розслідування правоохоронцями задокументовано декілька фактів отримання частин неправомірної вигоди. Під час передачі чергової частини у розмірі 4 тис. грн правоохоронця та його спільника затримали «на гарячому».

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили і ряд інших фактів поборів поліцейським та його спільником. Вони систематично вимагали та отримували гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснюють дрібні крадіжки у торговельних центрах та супермаркетах, з їх батьків, з наркозалежних осіб тощо. При цьому цивільна особа в подібних ситуаціях постійно представлялася працівником поліції.

Досудове розслідування триває.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами за сприяння керівництва Головного управління Нацполіції в Києві та Дарницького управління поліції, спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводження КМУ ДВБ НП України.