Протест, поліція та вибухівка: під Довженко-Центром неспокійно (фото, відео)

Під Довженко-Центром протестувальники вимагають відставки Олександра Ткаченка

У суботу, 12 листопада, біля Довженко-Центру проходить акція протесту проти нової керівниці Юлії Каждан.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на акції не минулося без інциденту. Так, до Довженко-Центру прибула патрульна поліція та огородила мітингувальників по периметру. Але проведенню акції правоохоронці не заважають.

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За словами правоохоронців, вони прибули на анонімний виклик. Нібито під одним із припаркованих автівок лежить підозрілий рюкзак. Патрульні поліцейські повідомили, що чекають на вибухотехніків.

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Учасники акції вигукують гасла «Довженко-Центр – ганьба, мародерству – ні!», «Ткаченка у відставку».

Як відомо, Довженко-Центр змінив орган управління влітку – Міністерство культури передало Центр до Державного агентства з питань кіно. Невдовзі, 16 серпня, Держкіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Колектив Центру назвав реорганізацію загрозою для збереження кіноархіву та існування інституції.

2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора. Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.

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10 листопада у Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, відбулися обшуки. До будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.