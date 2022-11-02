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Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами
Попередня діяльність Каджан не повʼязана зі сферою кіно, а із собаками 
фото з відкритих джерел

Юлію Каждан призначили новою виконувачкою обовʼязків директора 

Державне агентство України з питань кіно призначило нову виконувачку обовʼязків гендиректора Довженко-Центру – Юлію Каждан. Колишню очільницю Олену Гончарук відсторонили за результатами аудиту. Про це повідомила пресслужба Держкіно.

«На посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, а до того часу обовʼязки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, і налагодити фінансово-господарську діяльність Центру. Участі в конкурсі на посаду генерального директора Довженко-Центру кризовий менеджер не братиме», – йдеться в повідомленні.

Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами фото 1

Юлія Каждан очолить Довженко-Центр на період до завершення конкурсного відбору на посаду генерального директора Центру.

За відкритими даними, вона є керівницею кінологічного центру «Ерсте Хунд», підприємства з діяльністю у сфері права «Джулія», юридичної фірми «Каждан та партнери». Її попередня діяльність не повʼязана зі сферою кіно.

На такі кадрові зміни українці відреагували мемами, припустивши, що рішення прийнято на основі того, що хтось переплутав слова «кіно» та «кінолог» (професія людини, що вивчає поведінку та породи собак, а також інших тварин із групи Canis).

Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами фото 2
Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами фото 3
Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами фото 4
Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами фото 5
Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами фото 6

Нагадаємо, Держкіно направило до Міністерства юстиції порядок організації та проведення конкурсу на посаду керівника державного закладу культури. Це положення стосується всіх державних закладів культури, що перебувають в управлінні Держкіно. Одразу після реєстрації наказу будуть оголошені конкурсні відбори всіх керівників державних підприємств, які перебувають у сфері управління Держкіно.

Наразі важко спрогнозувати точний час проведення конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру. Утім, гіпотетично, це може бути кінець 2022 року або початок 2023 року. 

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Теги: Держкіно кіно кінолог

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Суспільство

Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами
Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами
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