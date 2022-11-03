Без досвіду в кіноіндустрії, однак володіє гіпнозом: цікаві факти про керівницю Довженко-Центру 

У свій другий робочий день на новій посаді Каждан консультувала потенційних клієнтів для гіпнотерапії

Новопризначена виконувачка обов’язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр. Останній рік жінка у соцмережах активно пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики. І навіть після призначення на нову посаду вона в робочий час консультує клієнтів. Про це пише «Слідство.Інфо».

Коли журналісти попросили нову керівницю прокоментувати її призначення, Юлія Каждан кілька разів повторила телефоном, що зараз не може говорити. У той же час інша журналістка подзвонила Юлії Каждан і намагалася записатися на сеанс гіпнозу – жінка приділила їй 12 хвилин часу з детальним поясненням своїх методів роботи та записала на консультацію. Обидві бесіди відбулися у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру.

Юлії Каждан 45 років. Жодної нерухомості та автомобілів на Юлію не зареєстровано. Але зареєстровано кілька різних компаній, однак з яких товариство з обмеженою відповідальністю «Кінологічний центр «Ерсте Хунд», яке послуги готелю для тварин, дресирування собак і послуги зоопсихолога. Каждан і далі є його співвласницею та керівницею.

Гіпноз

У соцмережах журналісти знайшли сторінки «Каждан Гіпноз», присвячені гіпнотерапії та психології. Записатися на сеанси гіпнозу можна через месенджери, прив’язані до номера мобільного телефону. У спеціальному додатку, що дає можливість ідентифікувати абонента, номер зі сторінки «Гіпноз Каждан» підписаний як «Кинологический Центр Эрсте Хунд». Це підтверджує, що кінологиня Юлія Каждан також може бути й гіпнотерапевткою.

На сторінці у Instagram нова очільниця Довженко-Центру позиціонує себе фахівчинею з роботи з емоціями і обіцяє «глибинне опрацювання вашої проблеми». Вона також називає себе «кризовим психологом» (на сайті Держкіно жінку назвали «кризовим менеджером»).

Під постом-знайомством Юлія Каждан представляє себе як дипломовану спеціалістку у галузі лабораторної діагностики та клінічної паразитології, а також сертифіковану гіпнотерапевтку. Нижче вона перераховує пройдені курси на підтвердження кваліфікації, стверджує, що за останні три роки вивчила всі підходи у сучасній гіпнотерапії.

Скрін поста-знайомства у блозі Юлії Каждан з Instagram



Бухгалтерія і фінансові махінації

У 2005 році Юлія Каждан стала засновницею ТОВ «Юридична фірма «Каждан та партнери», що спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. З моменту створення і до осені 2012 Каждан була власницею і керівницею компанії. Після цього фірму переписали на мешканця міста Мукачеве Закарпатської області Вілмоша Деме, який залишається власником і керівником донині. У 2007–2011-му роках років фірма декларувала багатомільйонну виручку: від близько 9 до 19 млн грн.

Ця фірма фігурує у кримінальному провадженні від 29.05.2015 щодо зловживання владою або службовим становищем. Судячи із судової ухвали, слідчі отримали доступ до документів про рух коштів компанії з 01.01.2012 по 15.01.2016. Принаймні впродовж 2012 року (до вересня) Каждан залишалася власницею фірми.

Разом із сестрою Яніною Каждан Юлія стала співзасновницею ТОВ «Консалтингова компанія «Глікберг та партнери», яку вони створили у листопаді 2011 року. На момент створення і кілька років після цього фірма була зареєстрована у тій самій будівлі, що й «Юридична фірма «Каждан та партнери», але в іншому офісі (місто Київ, провулок Лабораторний, 1, офіс 200).

У 2014 році власником і керівником фірми став Косенко Михайло Петрович. Також змінилося і місце реєстрації. За даними YouControl, у 2013 році фірма мала до 24 мільйонів гривень виручки. 9 квітня 2014 року слідчий з управління фінансових розслідувань намагався через суд отримати доступ до бухгалтерських документів «Консалтингової компанії «Глікберг та партнери» у справі про ухилення від сплати податків. Але суддя йому відмовив. На той момент власницями фірми були сестри Каждан. Невдовзі власником став згаданий Косенко. Ймовірно, таким чином попередні власники намагалися уникнути звʼязку з кримінальним провадженням, у якому йшлося про сумнівні фінансові операції.

Наразі Юлія Каждан є власницею і керівницею приватного підприємства «Джулія-К», яке заснувала у 1999 році. Компанія також спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. До речі, один з телефонів компанії, який можна знайти у відкритих джерелах, співпадає з номером телефону, за яким можна замовити консультацію з гіпнотерапії.

20 років роботи в гіпнотерапії і жодного досвіду в кіноіндустрії

Журналісти подзвонили Юлії Каждан з проханням прокоментувати її призначення. Жінка взяла слухавку, підтвердила, що це саме вона, але сказала, що не може зараз говорити і попросила передзвонити в кінці робочого дня.

У той же час інша журналістка «Слідства.Інфо» подзвонила за тим же телефонним номером та сказала, що хоче записатися на консультацію з гіпнотерапії. Каждан приділила потенційній клієнтці 12 хвилин та детально розповіла про методи, які використовує у своїй практиці.

Журналістка: Вітаю! Я знайшла ваш профіль у Instagram, хочу у вас запитати про гіпнотерапію. Скажіть, будь ласка, ви ще консультуєте? Це актуально?

Юлія Каждан: Так, да.

Журналістка: У мене така проблема, страх подавитися – фагофобія.

Юлія Каждан: Сначала нужно записаться на предварительную консультацию, то есть диагностическую. Посмотрим, какой вариант терапии вам будет лучше… Все онлайн. Консультация стоит тысячу гривен, мы на ней определим, какие методы будут для вас наиболее подходящими. То есть, не факт, что вам в принципе нужен гипноз, может, это можно решить и техникой другой какой-то.

Журналістка: Але ціна цієї консультації і подальших – тисяча гривень?

Юлія Каждан: Если терапевтические, то да, тысяча гривен. Если это гипноз, то там цены другие.

Журналістка: А якщо гіпноз, то це скільки?

Юлія Каждан: 1600 гривен сеанс.

Журналістка: Зрозуміла. Ще поцікавлюся, чи у вас вже були клієнти з таким страхом?

Юлія Каждан: Да!

Журналістка: Вони як, успішно виліковувалися?

Юлія Каждан: Да. Да, абсолютно. При чем были и в обычной терапии, и в гипнотических вариантах. Бывает так, что можно начать в одной терапии, а потом перейти на гипноз. То есть такое тоже может быть. Я просто хочу, чтобы вы понимали, гипноз – это не волшебная таблетка, что вы один раз загрузили, вышли из состояния гипноза и все, жизнь стала сразу же сверкать красками.

Під час розмови жінка також розповіла, що має досвід роботи у гіпнотерапії близько 20 років. Гроші за онлайн-консультацію Юлія Каждан сказала перерахувати на картку. Про консультацію домовилися на наступний день після бесіди.

Варто зауважити, що розмова про лікування гіпнозом відбувалася на другий робочий день у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру, яку Держкіно назвало професійним кризовим менеджером. Натомість відповісти на запитання журналістів щодо призначення на посаду Юлія Каждан у свій робочий час відмовилася.

Нагадаємо, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

Державне агентство України з питань кіно опубліковало наказ, що тимчасово обов’язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно, що викликало обурення та кепкування у соцмережах.