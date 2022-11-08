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Скандал навколо Довженко-Центру. Колектив прогнав нову керівницю (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандал навколо Довженко-Центру. Колектив прогнав нову керівницю (відео)
Юлія Каждан так і не змогла потрапити на своє робоче місце у Довженко-Центрі
скріншот із відео

Юлія Каждан була призначена на посаду 2 листопада

Представники Довженко-Центру сьогодні, 8 листопада, вперше зустрілись із призначеною Держкіно в.о. генеральної директорки Юлією Каждан та заступником голови Держкіно Максимом Александровим на сходах до закладу. Довженко-центр вів відеотрансляцію зустрічі. 

Як сказала відсторонена 2 листопада від виконання обовʼязків генеральної директорки Олена Гончарук, у команди немає впевненості й розуміння, що буде з їхніми напрацюваннями надалі, і чи не відбудеться знищення «Довженко-Центру».

«Немає підстав вас пускати. Це не ваше робоче місце», – заявила від імені колег програмна менеджерка «Довженко-Центру» Маріанна Танська.

Каждан раніше заявляла, що ще не була на робочому місці, оскільки не проведена по реєстрах. Коли в Центрі зможуть провести мене по кадровому діловодству. На запитання журналістів, чи проведена тепер пані Юлія по реєстрах, отримали відповідь, що це мав зробити сам Центр після отримання наказу про призначення, який був зареєстрований ще 2 листопада.

Максим Александров закликав до конструктиву та кілька разів повторив, що команда «Довженко-Центру» мала би пропустити Юлію Каждан до будівлі, аби зрештою дізнатися, хто мав зареєструвати нову в.о. гендиректори.

«Якщо ви не мали досвіду роботи в інституціях, що займаються спадщиною, і не маєте досвіду роботи кризового менеджменту от саме в таких інституціях, то, власне, як саме ви бачите тут свою місію?» – запитала головна мистецтвознавиця Музею кіно Марина Скирда.

Каждан у відповідь зазначила, що у її обовʼязки, згідно з наказом Держкіно, входить зробити фінансовий та юридичний аналіз установи, а термін її повноважень лише до 31 грудня 2022 року.

На усі питання співробітників «Довженко-Центру» Александров відповідав, що ніхто не планує переносити і відділяти колекцію фільмів від установи, що водночас розходиться з постановою Держкіно від 2 листопада про необхідність експертної оцінки колекцій для визначення їхньої історичної, культурної цінності та збереження.

Команда Центру заявила, що не може співпрацювати з Каждан. Олена Гончарук зазначила: «Поки ми не побачимо планів діяльності Юлії Каждан, ми чинитимемо спротив». Заступник голови Держкіно порадив команді Центру оскаржувати призначення Каждан у суді. 

На зустрічі Юлія Каждан також нарешті відповіла на запитання щодо свого призначення. За її словами, цю роботу їй запропонувала перша заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук, з якою вона знайома з 2003 року. Співбесіду з нею провела голова Держкіно Марина Кудерчук. За якими критеріями обирали людину на посаду, Максим Александров зазначив, що особисто він не знає.

Співробітники «Довженко-Центру» після більш ніж годинної дискусії так і не пустили Александрова та Юлію Каждан до приміщення.

Нагадаємо, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно призначило нову виконувачку обовʼязків гендиректора Довженко-Центру – Юлію Каждан. Колишню очільницю Олену Гончарук відсторонили за результатами аудиту. За відкритими даними, Каждан є керівницею кінологічного центру «Ерсте Хунд», підприємства з діяльністю у сфері права «Джулія», юридичної фірми «Каждан та партнери». Її попередня діяльність не повʼязана зі сферою кіно.

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Теги: кіно кіностудія Держкіно

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