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Поліція та СБУ прийшли з обшуками у Довженко-Центр

Надія Клочко
glavcom.ua
Поліція та СБУ прийшли з обшуками у Довженко-Центр
Близько 20 людей з поліції та СБУ проводять слідчі дії у будівлі Довженко-Центру
фото з відкритих джерел

Обшуки пов’язані з одним із колишніх посадовців Довженко-Центру

У Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, тривають обшуки. Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру.

Як зазначається у повідомленні, до будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.

«Шукають документи, пов'язані з забудовником», – зазначили у Довженко-Центрі.

Відсторонена директорка Довженко-Центру Олена Гончарук заявила, що «відбувається силове захоплення підприємства».

«Зараз в будівлі близько 20 людей з поліції та СБУ. Формальний привід для обшуків – встановлення зв'язків колишнього директора Довженко-Центру Івана Козленка із забудовником. Також поліція цікавилась, де нова виконувачка обов'язків директора. Журналістів не пускають», – сказала Гончарук.

Як повідомила «Українській правді» речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України проводять обшук у приміщенні Довженко-Центру на підставі ухвали слідчого судді.

«Слідчі дії відбуваються на законних підставах в межах кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити на цей час, з огляду на те, що слідчі дії тривають», – каже Максимець.

У пресслужбі СБУ також підтвердили слідчі дії і зазначили, що одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Як відомо, Довженко-Центр змінив орган управління влітку – Міністерство культури передало Центр до Державного агентства з питань кіно. Невдовзі, 16 серпня, Держкіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Колектив Центру назвав реорганізацію загрозою для збереження кіноархіву та існування інституції.

Нагадаємо, 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора. Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.

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Теги: поліція СБУ обшук кіно

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