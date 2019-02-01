Аеропорт «Київ» через туман скасовує та затримує рейси



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Скасовано рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus)

Рейси авіакомпанії WizzAir з Варшави, Вроцлава і Берліна, а також рейс з Мінська авіакомпанії Belavia приземлилися на запасний аеродром в Борисполі

В аеропорту «Київ» (Жуляни) 1 лютого затримуються і були скасовані рейси у зв'язку з сильним туманом.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Скасовано рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus). Затримуються рейси на виліт до Відня (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). Крім цього, затримується прибуття літаків з Відня, Мінська, Ганновера. У зв'язку з цим, рейси у зворотньому напрямку також вилетять із запізненням», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що рейси авіакомпанії WizzAir з Варшави, Вроцлава і Берліна, а також рейс з Мінська авіакомпанії Belavia приземлилися на запасний аеродром в Борисполі.

«Пасажирам скасованих рейсів буде надано харчування, всім, кому необхідно, буде надано готель», - повідомили в аеропорту.

Як повідомлялося, 1 лютого у Києві туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). На дорогах місцями ожеледиця.