  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аеропорт «Київ» через туман скасовує та затримує рейси

    • Розсилка
    <p>Скасовано рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus)</p> - Аеропорт «Київ» через туман скасовує та затримує рейси

    Скасовано рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus)

    Рейси авіакомпанії WizzAir з Варшави, Вроцлава і Берліна, а також рейс з Мінська авіакомпанії Belavia приземлилися на запасний аеродром в Борисполі

    В аеропорту «Київ» (Жуляни) 1 лютого затримуються і були скасовані рейси у зв'язку з сильним туманом.

    Про це повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Скасовано рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus). Затримуються рейси на виліт до Відня (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). Крім цього, затримується прибуття літаків з Відня, Мінська, Ганновера. У зв'язку з цим, рейси у зворотньому напрямку також вилетять із запізненням», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що рейси авіакомпанії WizzAir з Варшави, Вроцлава і Берліна, а також рейс з Мінська авіакомпанії Belavia приземлилися на запасний аеродром в Борисполі.

    «Пасажирам скасованих рейсів буде надано харчування, всім, кому необхідно, буде надано готель», - повідомили в аеропорту.

    Як повідомлялося, 1 лютого у Києві туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). На дорогах місцями ожеледиця.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ Аеропорт Бориспіль літак авіаперевезення Аеропорт Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ