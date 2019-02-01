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    Столицю накрив густий туман: поради водіям

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    Столицю накрив густий туман: поради водіям

    Сьогодні у Києві на дорогах ожеледиця

    У п’ятницю, 1 лютого, у Києві туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). На дорогах місцями ожеледиця.

    Загалом сьогодні у столиці хмарно, очікується невеликі опади переважно у вигляді дощу.

    Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 1-3 градуси тепла.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м. 

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