Столицю накрив густий туман: поради водіям



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Сьогодні у Києві на дорогах ожеледиця

У п’ятницю, 1 лютого, у Києві туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). На дорогах місцями ожеледиця.

Загалом сьогодні у столиці хмарно, очікується невеликі опади переважно у вигляді дощу.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 1-3 градуси тепла.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.