Столицю накрив густий туман: поради водіям
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Сьогодні у Києві на дорогах ожеледиця
У п’ятницю, 1 лютого, у Києві туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). На дорогах місцями ожеледиця.
Загалом сьогодні у столиці хмарно, очікується невеликі опади переважно у вигляді дощу.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 1-3 градуси тепла.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.