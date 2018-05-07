Аеропорт «Київ» хочуть закрити на рік

У найближчі 2-3 роки планується провести капремонт злітно-посадкової смуги з закриттям на рік аеропорту

Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського планує в найближчі 2-3 роки провести капітальний ремонт злітно-посадкової смуги. Про це повідомив глава ради директорів компанії Денис Костржевський. «Наступним етапом для збільшення пасажиропотоку та збільшення прибутку і платежів до бюджету стане реконструкція злітно-посадкової



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У найближчі 2-3 роки планується провести капремонт злітно-посадкової смуги з закриттям на рік аеропорту

Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського планує в найближчі 2-3 роки провести капітальний ремонт злітно-посадкової смуги. Про це повідомив глава ради директорів компанії Денис Костржевський.

«Наступним етапом для збільшення пасажиропотоку та збільшення прибутку і платежів до бюджету стане реконструкція злітно-посадкової смуги та аеродрому. ЗПС на сьогоднішній день експлуатується близько 10 років і поступово приходить в непридатність. Для забезпечення безпеки польотів необхідно в найближчі 2-3 роки провести капремонт злітно-посадкової смуги, з закриттям на рік аеропорту», - сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами топ-менеджера, проблема полягає в тому, що ЗПС на сьогодні належить комунальному підприємству, тобто громаді міста, і тільки таке підприємство може здійснювати її реконструкцію.

«Щоб залучити приватне фінансування до реконструкції смуги, а це логічно, необхідно вирішити питання про передачу ЗПС або в концесію, або в оренду на умовах проведення реконструкції приватному інвестору. Це завдання стоїть перед нами на наступні 2-3 роки: забезпечити реконструкцію смуги або за рахунок муніципального бюджету, або з залученням приватного інвестора», - резюмував Костржевський.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) розташований в діловому центрі столиці за 7 км від центру міста. За кількістю рейсів і пасажиропотоку посідає 2-ге місце в Україні.

В аеропорту розташовані три термінали загальною площею 21 тис. кв. м. Окремий термінал для бізнес-авіації – «В» - входить до системи FBO. ЗПС аеропорту дозволяє приймати повітряні судна типу B-737, A-320.

У першому кварталі 2018 року аеропорт обслужив 442 тис. пасажирів, що на 50,4% більше, ніж в першому кварталі 2017 року. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, - 423,9 тис. осіб, на внутрішніх рейсах - 18,1 тис. пасажирів.

Як повідомлялося, аеропорт «Київ» проводить роботи зі створення зони для обслуговування міжнародних пасажирів на вільних площах терміналу D, через який виконується приліт і виліт внутрішніх рейсів.