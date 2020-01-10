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    Аеропорт «Бориспіль» за рік збільшив пасажиропотік на 21%

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    Аеропорт&nbsp;&laquo;Бориспіль&raquo;&nbsp;у минулому році обслужив 15,26 мільйонів пасажирів - Аеропорт «Бориспіль» за рік збільшив пасажиропотік на 21%
    Аеропорт «Бориспіль» у минулому році обслужив 15,26 мільйонів пасажирів

    У 2019 році кількість рейсів збільшилася на 14,2%

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у минулому році обслужив 15,26 мільйонів пасажирів і прийняв 110 тисяч рейсів. Так, у порівнянні з 2018 роком пасажиропотік збільшився на 21,1%.

    Про це повідомляє НВ

    Зазначається, що на міжнародних рейсах пасажиропотік зріс до 22,2% - до 14,16 млн осіб, на внутрішніх - на 8,3%, до 1,09 млн.

    Крім цього, у 2019 році кількість рейсів збільшилася на 14,2% - до 110,66 тисяч.

    Міжнародних виконали на 16,1% більше, внутрішніх - на 1,4%.

    До слова, лоукостер Buta Airways оголосив про припинення з 22 січня польотів в аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського та переведення рейсів Баку-Київ в аеропорт «Бориспіль».

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