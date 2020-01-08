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    У столичних аеропортах пасажирів тепер перевірятимуть унікальними сканерами (фото)

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    Прикордонники отримали від представництва ООН в Україні інфрачервоні спектрометри Progeny Res Q FLX - У столичних аеропортах пасажирів тепер перевірятимуть унікальними сканерами (фото)
    Прикордонники отримали від представництва ООН в Україні інфрачервоні спектрометри Progeny Res Q FLX
    Фото: Держприкордонслужба

    За допомогою новітнього обладнання прикордонники зможуть посилити контроль за переміщенням наркотиків, зброх, вибухівки

    У рамках проекту міжнародної технічної допомоги прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» отримали від представництва ООН в Україні інфрачервоні спектрометри Progeny Res Q FLX.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    «Progeny Res Q – це нове покоління спектрометрів, що є запорукою швидких та надійних результатів лабораторної якості. Даний пристрій здатен вирішувати завдання для миттєвого прийняття рішення в потенційно небезпечних ситуаціях, від яких залежить збереження життя», - розповіли у ДПСУ.

    За допомогою новітнього обладнання прикордонники зможуть посилити контроль за переміщенням наркотичних речовин, хімічної зброї, прекурсорів, вибухових речовин, токсичних речовин, токсичних матеріалів, термічно нестійких з’єднань, полімерів, продуктів нафтохімії, імітаторів (підробок), розчинників, бойових отруйних речовин, речовин, що представляють терористичну загрозу.

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    У столичних аеропортах пасажирів тепер перевірятимуть унікальними сканерами (фото)
    У столичних аеропортах пасажирів тепер перевірятимуть унікальними сканерами (фото)
    У столичних аеропортах пасажирів тепер перевірятимуть унікальними сканерами (фото)
    У столичних аеропортах пасажирів тепер перевірятимуть унікальними сканерами (фото)

    Прилад дозволяє сканувати через упаковку та здійснює безконтактний аналіз без пробопідготовки.

    Спектрометри за необхідності використовуватимуть в усіх пунктах пропуску на ділянці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

    прикордонники Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль ООН Аеропорт Київ
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