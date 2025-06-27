Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 червня

Гурт «Водограй» 28 червня запрошує пригадати найкращі шлягери, що подарував нам Володимир Івасюк

Цими вихідними, 28 та 29 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського до Дня Конституції України запрошує на пішохідну екскурсію «Володимирський шлях Михайла Грушевського», а Музей окупації Києва – на заняття «Держава, символи і я». У Київському академічному театрі опери та балету 29 червня відбудеться гала-концерт із нагоди закриття 43-го театрального сезону. А на молодь чекає яскравий концерт «Наш випускний» на поляні ВДНГ.

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві з 28 до 29 червня:

Зміст

Музеї

28 червня – майстер-клас від в.о. завідувачки відділу науково-освітньої роботи Юлії Кучми «Створюємо колаж «На колір і смак» у просторі виставки «На фестини до Києва»;

до 20 липня – виставка «На фестини до Києва»;

до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

28 червня – до Дня Конституції України пішохідна екскурсія «Володимирський шлях Михайла Грушевського»;

29 червня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

29 червня – книжковий клуб на Паньківській.

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 30 червня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 червня – виставка «Українські обличчя зони».

28 червня – до Дня Конституції України музейне заняття «Держава, символи і я».

28 червня – 22 липня – виставка «Тіні класики: мистецтво крізь алгоритми. Від Шолом-Алейхема до нейромережі. Частина ІІ».

до 30 червня – виставка Tempo Primo.

28 червня – тематична екскурсія «За мною Київ тягнеться у снах»;

28, 29 червня – концерт Національної філармонії України.

Персональна виставка Андрія Черненка «Мій світ»

Персональна виставка Андрія Черненка – «Мій світ» проходитиме з 21 по 30 червня 2025 року. Ця виставка – подорож у світ емоцій, кольору і гармонії, створена митцем, який тонко відчуває настрій природи та її невловиму красу. Роботи Андрія сповнені тепла, світла і щирості – вони передають красу українських пейзажів у різні пори року, витонченість натюрмортів та ліричність квіткових композицій.

Коли: 21-30 червня

Місце проведення: Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1, 3.

28 червня – зустріч із краєзнавцем і режисером В. Корсаковим «Максим Березовський». Мистецькі хроніки;

28 червня – арттерапія для людей з інвалідністю «Вчимося малювати і не тільки».

до 30 червня – персональна виставка живопису Андрія Кулагіна.

28 червня – кураторська екскурсія виставкою «Ремесла, що живуть»;

29 червня – екскурсія «Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції музею;

до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції музею;

до 31 серпня – виставка «Живопис другої пол. ХХ – ХХІ ст. із колекції НМДМУ».

28 червня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Конотопська битва: тріумф і поразка»;

28 червня – майстер-клас із гончарства з майстринею Софією Вербицькою;

28 червня – книжкова виставка «Конституція України – погляд у майбутнє» до Дня Конституції України;

протягом червня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

до 30 червня – виставка сценографії Людмили Нагорної;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 5 липня – друга підсумкова виставка «Творчість та смак поколінь» проєкту «Мозаїка спадщини України»;

до 6 липня – виставка традиційних українських народних строїв із приватної колекції Марини Баталової «Пам’ять серця». У межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення».

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України).

28 червня – зустріч випускників шкіл м. Мелітополя;

28 червня – Барокова учта в Лаврі. У програмі: лекція про побут українців, майстер-класи з давніх танців, співи, смаколики. У межах проєкту «Історія зі смаком» від письменниці Ганни Гороженко.

Продовження виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст;

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

28 червня – 14 липня – до Дня Конституції України фотовиставка «Конституція України – оберіг державності».

28 червня – концерт із Національною філармонією України «Від класики до сучасності. Квартет Київ»;

до 30 червня – виставка «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

до 6 липня – виставка живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко;

28 червня – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

28 червня – лекція О. Боримської про портрет «Від фаюмського портрету до селфі» в межах виставки «Віч-на-віч з Миколою Ґе»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – початок роботи музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

29 червня – майстер-клас із виготовлення орігамі «Розквітла наша Україна!»;

до 30 червня – оглядові екскурсії музеєм.

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

28 червня – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

29 червня – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

28 червня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ»;

28 червня – родинна субота. Майстер-класи для дітей. Екскурсії – за замовленням;

28 червня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

28 червня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-85-17.

Театри

28 червня – трилер «Романтика»;

28 червня – драма «Хлібне перемирʼя»;

29 червня – комедія «Дзвінок з минулого»;

29 червня – драмеді «37 листівок».

28 червня – вистава «Звідки беруться діти?», дослідження;

29 червня – вистава «Принцеса на даху», вередлива казка.

Дитячий простір «У світі казок»:

28 червня – вистава «Обережно, Незнайомець!», інтерактивна казка для найменших.

Вистава «Сойка»

Вистава про непросту любов на одну дію за новелою Івана Франка «Сойчине крило». Вже на першій хвилині вистави у вашій уяві постане питання: а це точно Франко? Так, це Франко від Слави Жили. Режисера, заслуженого діяча мистецтв України, який знаний своїм ексцентричним поглядом на класичні твори. На сцені – двоє франкенштейнів, двоє бідолашних створінь зі своїми святощами й прикрощами. Вони зустрінуться за п’ять хвилин до весни, щоби переповісти історію непростих стосунків і поневірянь у пошуках одне одного.

«Сойка» – це психоделічне сумʼяття детектива та трилера, мелодрами та хоррору, сліз, любові та поту, одкровень та ще чогось міцнішого. Ви побуваєте на сеансі психоаналізу та поринете в інші, широкі, загадкові світи японської художниці Яйої Кусами, творчістю якої натхненне сценічне оформлення.

Коли: 29 червня, 18:00

Місце проведення: Театр «Актор», вул. Велика Житомирська (Львівська площа).

28 червня – опера на дві дії «Король Дроздобород»;

29 червня – гала-концерт із нагоди закриття 43-го театрального сезону.

28, 29 червня – драма на дві дії «Зілля»;

28 червня – вистава без антракту «Неймовірна історія кохання»;

28 червня – гріхопадіння без антракту «Фрекен Жюлі»;

29 червня – трагедія без антракту «Косяковий помилок».

28 червня – комедія «За двома зайцями»;

29 червня – драма «Тигролови».

28 червня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо», яку проводить заслужена артистка України Валентина Бойко;

28 червня – до Дня Конституції України вистава «СкороВода»;

28, 29 червня – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

29 червня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання».

Фестиваль «Культ Києва»

З 26 по 29 червня у київському Малому театрі (вул. Олеся Гончара, 33) вдруге проходить камерний фестиваль локального мистецтва «Культ Києва», присвячений столиці, його культурі та знаковим постатям. Цьогоріч гостей фестивалю чекатимуть лекції, виставка візуального мистецтва, читання прози та поезії шістдесятників, музичні виступи, екскурсії Києвом та, звісно, театральні вистави. Крім того, відбудеться ярмарок локальних брендів і благодійний аукціон.

Коли: 26-29 червня

Місце проведення: Малий театр, вул. Олеся Гончара, 33.

«Гедда Ґаблер»

Блискучий творчий дует режисера Давида Петросяна, відомого за виставами «Процес» у Театрі на Подолі та «Отелло» в Театрі Лесі Українки, та художниці Ольги Штейн поставив відому п'єсу Ібсена «Гедда Габлер». У версії Петросяна та Штейн, які переносять дію у богемний, декадантський, кінематографічний і водночас іронічний простір, історія Гедди Ґаблер, доньки впливового генерала, яка нудиться, шукає, закохується, але по-справжньому не може нікого любити – це історія пристрасті та бажання влади, яке руйнує.

Коли: 28 та 29 червня о 16:00

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

«Еротичні сни нашого міста»

У Новому українському театрі на Михайлівській відбудеться вистава фантасмагорія для дорослих «Еротичні сни нашого міста» в Києві. Коли не коли, еротичні сни приходять до кожного з нас. І до людей, яких ми бачимо у транспорті, на роботі чи у власній квартирі – теж. І до касирок, і до двірників, і до міністрів... То чому б не поговорити про це.

Коли: 28 червня о 16:00

Місце проведення: Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж.

Бібліотеки

28 червня – англійський розмовний клуб English speaking club.

28-30 червня – книжкова виставка до Дня Конституції України «Конституція: основа свободи та гідності»;

28-30 червня – книжкова виставка до Дня Конституції України «Сила закону – сила держави!»;

28-30 червня – книжкова виставка «Конституція України – символ незалежності та демократії»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

28-29 червня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;

28-29 червня – Всеукраїнська виставка декоративно-прикладного мистецтва «Де б я не була, не забуду дім». Куратор – Світлана Філаткіна.

28 червня – майстер-клас на занятті у «Клубі самодопомоги», для ВПО та киян «Калейдоскоп моїх емоцій».

28-29 червня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

28-29 червня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової і виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

29 червня – розмовний клуб української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

29 червня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

28-29 червня – виставка медитативного малювання;

28-29 червня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту, киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

«Наш випускний» на Поляні ВДНГ

Випускників 2025 року запрошують відсвяткувати найважливішу подію свого нового життя на концерт оупен ейер. «Наш випускний» на Поляні ВДНГ заряджає на літо разом з артистами: Monatik, Kola, Kazka, Parfeniuk, Tvorchi, Mamarika, Positiff, Skylerr, Otoy, Мʼята, Хас, Mayorova, Тоня Матвієнко, Tarabarova, Vlad Darwin, Brykkulets, Grisana, Муаяд, «Очі в очі», Victoria Niro, Napererekhresti, Dima Prokopov, Artem Kotenko, Lazanovskyi, Nikitin, Уляна Шуба, Sakva, Alisa, Руслан Ігорович, DJ Novik.

Коли: 28 червня, 17:00

Місце проведення: Поляна ВДНГ та сад гамаків

Пісні Володимира Івасюка – гурт «Водограй»

На вас чекає неймовірна подія. Адже у неповторному виконанні гурту Водограй прозвучать найкращі шлягери, що подарував нам Володимир Івасюк: «Червона рута», «Водограй», «Пісня буде поміж нас», «Я піду в далекі гори», «Я твоє крило»… Це пісні з українською душею та українським характером. Вони щирі, емоційні та живі як ніколи. Чекаємо на вас!

Коли: 28 червня, 19:00

Місце проведення: Garnison military pub, вул. Хрещатик 15/4, 15/4.

Стендапи

Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу»

Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути.

В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру «Чорний Квадрат».

Антон Стенюк. Конор МакГрегор Українського стендапу. Комік, котрий жартує та сміється над собою і навколишнім світом. Кожний виступ наповнений іронічними інтерактивами з глядачами та імпровізацією. Один із Королів Крінжу.

Альбіна Тітова. Актриса театру і кіно, яка вважає, що імпровізація – це вища майстерність актора.

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі. Один із Королів Крінжу.

Буде смішно, незабутньо, а головне неповторно, запрошують організатори.

Коли: 28 червня, 18:30

Місце проведення: Підвал Культури, вул. Гончара, 30а.

Стендап терапія на даху

Стендап терапія – формат, де коміки й глядачі діляться власними страхами, загонами або тим, що ще не пропрацювали з психологом. І в будь-якому випадку буде два рішення – гумористичне й професійне психологічне. За гумористичну складову відповідальні: Світлана Немонежина, Влад Галицький, Дмитро Тютюн. А за професійну – психолог Інна Ткач.

У серці міста, на даху коворкінгу Kooperativ, з якого відкривається шаленої краси вид на Київ.

Коли: 29 червня, 18:30

Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.